Переговоры с Путиным, отношения с Трампом и выборы: о чем говорил Зеленский в свежем интервью

Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что давление на Россию должно быть усилено, чтобы завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом 23 сентября. После чего глава украинского государства дал интервью американскому изданию.

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского, которые он озвучил на телеканале Fox News.

Отношения с президентом Трампом стали ближе

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом стали гораздо ближе. По словам украинского лидера, между ними наладилось более частое общение и усилилась координация противодействия российской агрессии.

Я думаю, что у нас лучшие отношения, чем раньше. Хорошо, что у нас часто проходят телефонные звонки и встречи, и тот факт, что Путин так много раз врал президенту Трампу, также изменил ситуацию между нами, отметил Зеленский

Усиление разведывательного сотрудничества между Украиной и США

Президент Украины также сообщил, что разведывательное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном значительно углубилось. Зеленский назвал это важным фактором для принятия эффективных решений в поле боя и координации военных действий.

Трамп поддерживает полный возврат территорий Украины

В ходе интервью ведущий зачитал фрагмент сообщения Трампа в Truth Social, где американский президент заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть всю свою территорию. Зеленский признал, что подобные перспективы его приятно удивили и назвал их обнадеживающими.

Президент Трамп был более положительным в этом вопросе, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца, — отметил украинский лидер и добавил, что очень положительно относится к сигналам о том, что Трамп и Аме

Трамп понимает необходимость более жестких мер против Москвы

Зеленский сообщил, что американский президент осознает необходимость усиления давления на Россию. Украинский лидер подчеркнул важность прямого влияния на энергетический сектор РФ и ее банковскую систему, а также выразил надежду на ужесточение санкций со стороны США.

Я думаю, сегодня он понимает, что мы не можем просто обменяться территорий. Это несправедливо, заявил Зеленский, отметив изменение позиции Трампа по отношению к территориальным уступкам.

Украина предложила России переговоры даже в Казахстане

Зеленский раскрыл детали дипломатических усилий по организации переговоров с Россией на самом высоком уровне. По его словам, Украина и партнеры предлагали разные локации для встречи лидеров.

И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции — я знаю, что президент Эрдоган был в Европе — все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы", подытожил президент Украины.

Другие заявления Зеленского

Отношение Ирана и Индии : "Иран никогда не будет на стороне Украины. В то же время Индия большей частью с нами".

: "Иран никогда не будет на стороне Украины. В то же время Индия большей частью с нами". Российская энергетика и роль Индии : "Мы должны сделать все, чтобы не оттолкнуть индийцев, и они изменят свое отношение к российскому энергетическому сектору, я в этом уверен".

: "Мы должны сделать все, чтобы не оттолкнуть индийцев, и они изменят свое отношение к российскому энергетическому сектору, я в этом уверен". Возможность выборов в Украине : "Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией". На уточняющий вопрос, проведет ли Украина выборы, Зеленский добавил : "Мы можем, если сможем это сделать с нашими партнерами… и с гарантиями безопасности".

: "Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией". : "Мы можем, если сможем это сделать с нашими партнерами… и с гарантиями безопасности". Китай: "Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к войне в Украине. Мы не чувствуем, что Китай хочет закончить эту войну.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление мира в Украине затягивается. Бен Холл в материале Financial Times пишет, что Украина нуждается в большей поддержке от Европы для наращивания оборонно-промышленного потенциала.