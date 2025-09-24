Переговоры с Путиным, отношения с Трампом и выборы: о чем говорил Зеленский в свежем интервью
Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что давление на Россию должно быть усилено, чтобы завершить войну
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом 23 сентября. После чего глава украинского государства дал интервью американскому изданию.
"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского, которые он озвучил на телеканале Fox News.
Отношения с президентом Трампом стали ближе
Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу Fox News заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом стали гораздо ближе. По словам украинского лидера, между ними наладилось более частое общение и усилилась координация противодействия российской агрессии.
Я думаю, что у нас лучшие отношения, чем раньше. Хорошо, что у нас часто проходят телефонные звонки и встречи, и тот факт, что Путин так много раз врал президенту Трампу, также изменил ситуацию между нами,
Усиление разведывательного сотрудничества между Украиной и США
Президент Украины также сообщил, что разведывательное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном значительно углубилось. Зеленский назвал это важным фактором для принятия эффективных решений в поле боя и координации военных действий.
Трамп поддерживает полный возврат территорий Украины
В ходе интервью ведущий зачитал фрагмент сообщения Трампа в Truth Social, где американский президент заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть всю свою территорию. Зеленский признал, что подобные перспективы его приятно удивили и назвал их обнадеживающими.
Президент Трамп был более положительным в этом вопросе, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца,
Трамп понимает необходимость более жестких мер против Москвы
Зеленский сообщил, что американский президент осознает необходимость усиления давления на Россию. Украинский лидер подчеркнул важность прямого влияния на энергетический сектор РФ и ее банковскую систему, а также выразил надежду на ужесточение санкций со стороны США.
Я думаю, сегодня он понимает, что мы не можем просто обменяться территорий. Это несправедливо,
Украина предложила России переговоры даже в Казахстане
Зеленский раскрыл детали дипломатических усилий по организации переговоров с Россией на самом высоком уровне. По его словам, Украина и партнеры предлагали разные локации для встречи лидеров.
И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции — я знаю, что президент Эрдоган был в Европе — все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы",
Другие заявления Зеленского
- Отношение Ирана и Индии: "Иран никогда не будет на стороне Украины. В то же время Индия большей частью с нами".
- Российская энергетика и роль Индии: "Мы должны сделать все, чтобы не оттолкнуть индийцев, и они изменят свое отношение к российскому энергетическому сектору, я в этом уверен".
- Возможность выборов в Украине: "Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией". На уточняющий вопрос, проведет ли Украина выборы, Зеленский добавил : "Мы можем, если сможем это сделать с нашими партнерами… и с гарантиями безопасности".
- Китай: "Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к войне в Украине. Мы не чувствуем, что Китай хочет закончить эту войну.
Ранее "Телеграф" писал, что наступление мира в Украине затягивается. Бен Холл в материале Financial Times пишет, что Украина нуждается в большей поддержке от Европы для наращивания оборонно-промышленного потенциала.