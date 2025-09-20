Терпіння Трампа не безмежне? Настання миру в Україні затягується - ЗМІ

Європейські лідери повинні зрозуміти три ключових моменти

Україна поступово розчаровується у недієздатності Європи, а терпіння президента США Дональда Трампа не безмежне. Однак ЄС немає іншого вибору, як підтримувати Білий дім.

Про це пише Бен Холл у матеріалі Financial Times. За його словами, Україна потребує більшої підтримки від Європи для нарощування оборонно-промислового потенціалу.

Головні тези з матеріалу

Україна розчаровується в Європі. На думку Холла, Київ потребує більшої підтримки свого виробництва, аби завдавати ударів по ворогу. Однак ЄС не може покрити усі витрати. Президент України Володимир Зеленський не раз казав, що Україна може фінансувати лише близько третини свого потенційного виробництва зброї. Тому наразі основна пропозиція така: дайте нам гроші, і дозвольте нам займатися цим.

"Найефективніші санкції — ті, що діють найшвидше — це пожежі на російських нафтопереробних заводах, терміналах, нафтобазах", — сказав Зеленський, маючи на увазі кампанію ударів безпілотниками та ракетами, яку Україна розпочала цього літа

Терпіння Трампа не безмежне . Президент США продовжує тиснути на Москву, але його терпінню може швидко прийти кінець. Україна і досі отримує розвідувальну допомогу від США та поставки американської зброї та боєприпасів, оплачені європейськими членами НАТО. При цьому європейці "не мають особливого вибору, окрім як наполегливо підтримувати" Трампа.

Європа має діяти рішучо. Сума наданих Україні грошей не змінить того факту, що ЄС має діяти рішуче. Про це казав Ієн Бонд у своїй гостро аргументованій статті для Центру європейських реформ.

Він наголосив, що європейські лідери повинні визнати:

Трамп виявляє повагу до очільника РФ Володимира Путіна і не тиснутиме на нього, щоб той припинив війну;

Путін рішуче налаштований продовжувати боротьбу і ніколи не прийме ефективних гарантій безпеки для України;

США неохоче допомагають європейцям забезпечити їх.

"Європейські уряди повинні розгорнути свої повітряні сили із сусідніх країн для захисту неба над західною Україною та вивести війська на землю ще до припинення вогню", — йдеться у матеріалі.

