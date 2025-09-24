Преподавал историю и творил ее: в Тернополе прощаются с известным ученым (фото, видео)
Историк погиб, спасая побратима
В Тернополе прощаются с известным ученым, историком, любимым преподавателем студентов, искренним коллегой и другом. Таковым характеризуют Владимира Брославского в его родном Тернопольском педагогическом университете, где для погибшего Героя раздался последний университетский звонок.
Корреспондентка "Телеграфа" побывала на церемонии прощания с доцентом, кандидатом исторических наук Владимиром Брославским. На площадь перед университетом вышли сотни студентов, коллег, чтобы почтить память погибшего. Присутствовали также и родные Героя — огорченная мать, жена, дочь.
"Мое небо упало и разбилось. Погиб мой любимый муж, отец прекрасной дочери Софийки и замечательного сыночка Святославчика. Сын... Брат.. Мы были счастливы вместе. Мы были... Боже, это так больно", — написала жена погибшего Владимира Татьяна в соцсетях.
Справка. Владимир Брославский учился в ТНПУ, где сразу с четвертого курса начал работать. Он увлекался историей, но изучал не только ее – занимался исследованием проблем современного образования, поиском эффективных способов получения знаний. Представлял университет в Китае. Война для него началась еще задолго до полномасштабного вторжения — в 2015 году. После вторжения в первые дни ушел добровольцем.
Владимира Брославского очень любили студенты — он рассказывал об истории Украины и праве так, как никто не мог себе представить. На его лекциях всегда было интересно, а занятия никто не пропускал.
"Сегодня раздался последний звонок на пары, куда ты шел с огромной преданностью, с таким трепетом. Ты любил свою работу, любил студентов, друзей, все, что тебя окружает. Но больше всего он любил Украину", — сказала на прощании его коллега из ТНПУ Надежда Дробик.
Владимир Брославский (позывной "Хорват") погиб, спасая побратима. У Героя остались мать, жена и двое маленьких детей.
Напомним, "Телеграф" также публиковал репортаж по прощанию с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену.