Ховали в закритій труні та під пісні. Стефанчук, Притула та інші відвідали прощання з нардепом Рущишиним (фото, відео)

Нардеп загинув у ДТП

У Львові у понеділок, 28 липня, пройшла церемонія прощання із народним депутатом від партії "Голос" Ярославом Рущишиним. Він загинув у ДТП на Франківщині ввечері 24 липня.

Про це повідомила кореспондентка "Телеграфу" з місця події. Зазначається, що провести нардепа в останню дорогу прийшло чимало людей, серед яких був лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, волонтер та громадський діяч Сергій Притула, мер Львова Андрій Садовий.

Чин похорону розпочався о 10:30 у храмі Святої Софії-Премудрості Божої на території УКУ. На фото видно, що на прощання з Рущишиним прийшло чимало людей, серед яких були однопартійці та прості містяни. Вони принесли квіти та під час поховання співали улюблені пісні загиблого.

Поховали нардепа на Личаківському цвинтарі. Церемонія прощання проходила з закритою труною, а син померлого повідомив, що поминок не буде, адже "батько їх не любив". Натомість в ЦИЗі відбудеться вечір пам'яті, куди прийдуть і рідні.

Ярослав Рущишин

Садовий та Стефанчук на прощанні з Рущишиним

Під час чину поховання на труні був прапор України

Ховали у закритій труні

Однопартієць Ярослава Рущишина Святослав Вакарчук розповів, що чоловік був людиною, з якою було комфортно, а також шанував українські традиції.

"От дуже мало є людей, з якими всім поруч було комфортно. Він один із тих людей. Разом з його другом, побратимом, який теж, на жаль, вже пішов у засвіти, Маркіяном Іващишиним, вони заснували "Дзиґу", яка стала мистецьким об'єднанням "Дзиґа", одним з основних рушіїв української культури, драйвером української культури в 90-х тут у Львові. Вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили невідомий ще нікому студентський гурт "Океан Ельзи", закликали нам перші гроші завести", — каже Вакарчук.

На прощання прийшло багато людей

Прощання з Ярославом Рущишиним

Притула, Стефанчук пришли на похорон Рущишина

На прощання прийшло багато людей

Підприємець і один з найближчих друзів Роман Дрінь розповів, що востаннє бачив Рущишина за день до смертельної аварії.

"Він завжди, коли приїжджав у Чернівці, приходив до мене поговорити на 20 хвилин. Ми дружили сім'ями. Ми його дуже любили і любимо. Їхня родина неповторна. Славко великий українець. Від його смерті здригнулися Карпати, вся Україна здригнулася", — сказав Дрінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилося відео з місця ДТП, у якій загинув нардеп Рущишин.