Мир з Росією на умовах України можливий? Загородній пояснив, як усунути Путіна від влади

Путін ухиляється від переговорів, але марнославний Трамп змусить його до них

Досягти мирних домовленостей України із Росією можна. Однак на їхній хід буде впливати внутрішньополітична й економічна ситуація в Росії, яка з початку повномасштабної війни тільки погіршується і підточує позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що насправді відбувається в Росії.

Факти:

Російські регіони стоять на межі бунтів через брак пального

Україну влаштує громадянська війна в Росії

Росіяни намагаються забалакати перемовний процес, щоб не зійти зі своїх позицій

На його думку, якщо Україна такими темпами буде нищити російську нафтогазову галузь, то не факт, що Путін залишиться при владі. Бо країна буде розповзатися через відсутність газу й нафти, мерзнути через удари України, а влада не матиме грошей на утримання країни.

— Коли у них буде руйнуватися тил і не буде можливості вести бойові дії; [коли] в Дагестані почнуться бунти, чому у них бензин дорожчий, аніж у Москві… — Україна повинна добиватися того, щоб там була нестабільність. А коли буде нестабільність, то може бути зовсім інше питання, [аніж кордони 1991 року]. Як ви драпаєте на кордони 91-го року і що ви там будете робити, це ваші проблеми, — каже політичний експерт.

За його словами, Україна буде "добивати" Росію так, що паростки громадянської війни перетворяться на "ягідки". І такий варіант нас влаштовує.

— Нам, як говорить Путін, потрібна "двіжуха" в Росії. Україна буде вболівати за всі команди, а соціально-економічні фактори можуть спрацювати на створення "бульйончику", де буде варитися вся ця історія, — каже політолог.

— Пєсков сказав, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але без підготовки це буде провальною піар-акцією. Як розуміти слова Пєскова? Ну, не хоче він зустрічатися із Зеленським, тому що нема про що говорити, — каже керуючий партнер НАГ.

Він також вказав на перемовну тактику росіян, які хочуть роздробити питання на декілька підпитань і забалакати їх, а потім сказати, що нічого не вийшло. Бо для росіян перемовини — це не спосіб домовитися, а просунути свій порядок денний.

— Зеленський же спіймав Путіна на тому, що давай зустрічатися тут і зараз. Це "влили" у вуха шановному Дональду Фредовичу, який упевнений, що все вирішить. Зеленський вдає, що так хоче зустрічатися з Путіним, що їсти не може. А коли Путін відмовляється, він вже стукає до Трампа й усіх інших і говорить: "Бачите, не хоче". А потім починає грамотну маніпуляцію: "Це ж неповага не до нас, це неповага до вас, шановний Дональд Фредович". Як можна таке допускати, щоб така велика країна, як Америка, допускала таку неповагу для себе, а тим більш, коли вона на чолі з найвеличнішим лідером сучасності, — підсумував Тарас Загородній.

