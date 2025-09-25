Україна візьме землі РФ "на помідорчики" до Уралу? Чому Трамп зробив гучну заяву про кордони 1991 року
На Трампа тиснуть вибори і купа скандалів, тому треба показати силу
Заяву президента США Дональда Трампа про можливість відновлення України в кордонах 1991 року і навіть просування на схід було зроблено на основі низки чинників, серед яких — внутрішньо— і зовнішньополітичні, економічні та військові.
Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив інтерес Штатів у зниженні геополітичної ролі Росії у світі.
— Ідеться про відновлення територіальної цілісності України. Щоправда, Трамп ще далі забіг. Як в анекдоті про українця: "А це нам — на помідорчики". До Уралу чи куди? Це є наслідком конкретних дій України, успіхів ударів по території Російської Федерації, — каже політичний експерт.
Факти:
- Заява Трампа про кордони України 1991 року – це реакція на успіхи ЗСУ та удари по території РФ
- США прагматично використовують ситуацію для витіснення Росії із нафтогазового ринку Європи
- Трамп отримав доповідь від спецслужб, яка підтвердила, що Україна здатна перемогти військово-політичним шляхом
За його словами, Україна використовує протиріччя Трампа та Путіна, пов'язані з нафтою та газом. При цьому американці — абсолютно цинічні і прагматичні люди, які не хочуть мати справу з лузерами. І бачать, що росіяни не можуть зламати тенденцію до загибелі РФ.
— Це гарна заява [Трампа], але не потрібно розслаблятися. Це тільки перша публічна позиція, яка може визначати політику [США], що стане наслідком сукупності обставин та системної роботи України, — пояснює політолог.
Він нагадав приїзд у Київ спецпредставника США Кіта Келлога, який ознайомився зі зразками української військової техніки, продукцією ВПК, був у Генштабі ЗСУ, слухав настрої наших військових.
— А це людина з досвідом, яка воювала проти Радянського Союзу ще у В'єтнамі. Тому, звичайно, були доповіді, що обстановка така, є такі результати, — каже керуючий партнер НАГ.
На його думку, міжнародний історичний контекст складається дуже вдало для США, тож Трампу треба забирати нафтогазовий ринок Європи, тиснути на Китай і Росію руками Європи. Окрім того, Україна допомагає системно добивати "нафтянку" Росії.
— На Трампа ще тиснуть вибори і купа скандалів. Він має показувати Путіну силу (тому не може зіскочити з перемовного процесу), але головну роботу зробила Україна. Він ніколи б не сказав (що Україна може відновитися в кордонах 1991 року і піти далі. — Ред.), коли б не мав доповіді ЦРУ, Келлога, всіх інших, які давали оцінку, чи може Україна перемогти. І перемогти (не обов'язково військовим шляхом, а військово-політичним) не по лінії розмежування, а з кордоном 1991-го року, — підсумував Тарас Загородній.
