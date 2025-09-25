Травми від війни ще треба довести. Юрист розповіла про складнощі з оформленням виплат військовим

Поранення — це очевидний факт, а от травми — складніша історія

Не всі травми військових дозволяють списувати їх зі служби чи отримувати виплати, навіть деякі досить серйозні. Досить часто важко доказати, де саме і з яких причин вони виникли.

Факти:

Не всі травми військових дають право на виплати чи списання.

Потрібно довести зв’язок між пораненням і службою.

Є випадки списання за станом психіки і призначення виплат.

Чому виникають складнощі у списанні зі служби і отриманні виплат

Як зазначила "Телеграфу" адвоката Світлани Ярошенко у матеріалі "Чотирьох гвинтів у хребті мало, треба шість: юристка про ВЛК та підстави для списання з військового обліку", чимало травм військових потребують додаткового залучення юристів. Адже трапляються випадки, коли держава вимагає довести причинний зв'язок між травмами, захворюваннями та захистом Батьківщини.

Тобто, щоб отримати виплати чи звільнення від служби, держава має переконатись, що поранення дійсно отримане в бою і не є самовільним. Тобто експертиза має виключити самостріл чи будь-яку іншу ушкоджуючу поведінку. Досить складно працювати з травмами, які схожі на побутові або з появою хронічних хвороб.

Ярошенко наголошує, що поранення — це очевидний факт, а от травми, і особливо захворювання, досить-таки непросто пов'язати із захистом Батьківщини. Основна складність у цьому питанні, що не завжди можна довести, коли вони виникли і чи дійсно пов'язані з війною.

Однак все ж бувають випадки, коли вдається добитись справедливості. До прикладу, Ярошенко розповіла, що нещодавно вирішила справу, завдяки якій військовий отримав від військової частини виплату в 700 тисяч гривень, отримає 250 тисяч від іншої в/ч та спишеться при цьому зі служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що адвокатка розповіла про безвихідь для чоловіків, коли під час оформлення бронювання, їх мобілізують.