Травмы от войны еще нужно доказать. Юрист рассказала о сложностях с оформлением выплат военным

Ранение – это очевидный факт, а вот травмы – более сложная история

Не все травмы военных разрешают списывать их со службы либо получать выплаты, даже некие довольно серьезные. Часто трудно доказать, где именно и по каким причинам они возникли.

Факты:

Не все травмы военных дают право на выплаты или списания.

Необходимо доказать связь между ранением и службой.

Есть случаи списания по состоянию психики и назначению выплат.

Почему возникают сложности в списании со службы и получении выплат

Как отметила "Телеграфу" адвоката Светланы Ярошенко в материале "Четырех винтов в позвоночнике мало, нужно шесть: юрист о ВЛК и основаниях для списания с военного учета", многие травмы военных нуждаются в дополнительном привлечении юристов. Ведь бывают случаи, когда государство требует доказать причинную связь между травмами, заболеваниями и защитой Родины.

То есть, чтобы получить выплаты или освобождение от службы, государство должно убедиться, что ранение действительно получено в бою и не самовольно. То есть экспертиза должна исключить самострел или любое другое самоповреждающие поведение. Достаточно сложно работать с травмами, похожими на бытовые или с появлением хронических болезней.

Ярошенко отмечает, что ранение — это очевидный факт, а вот травмы, и особенно заболевание, довольно-таки непросто связать с защитой Родины. Основная сложность в этом вопросе не всегда возможно доказать, когда они возникли и действительно ли связаны с войной.

Однако бывают случаи, когда удается добиться справедливости. Например, Ярошенко рассказала, что недавно решила дело, благодаря которому военный получил от воинской части выплату в 700 тысяч гривен, получит 250 тысяч от другой в/ч и спишется при этом со службы.

