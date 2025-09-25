Мобілізували, а потім забронювали: адвокатка розповіла про безвихідь для чоловіків

У практиці Світлани Ярошенко був випадок, коли чоловіка забронювали вже після мобілізації

Бронювання військовозобов’язаних не є підставою для звільнення з лав Збройних сил України. Воно працює лише як основа для відстрочки від мобілізації.

Про це розповіла відома полтавська юристка, адвокатка Світлана Ярошенко. За її словами, у її практиці був випадок, коли чоловіка забронювали вже після мобілізації.

Детальніше читайте у матеріалі: Чотирьох гвинтів у хребті мало, потрібно шість: юрист про ВЛК та підстави для списання з військового обліку

"Досить часто приходять чоловіки з медичними документами на руках, щоб дізнатися, чи мають підстави для відстрочення або звільнення від військової служби", — розповіла Ярошенко.

Адвокатка додала, що була історія, коли військовозобов’язаного спочатку мобілізували, а потім забронювали. Ярошенко не змогла йому допомогти, оскільки бронювання — це основа лише для відстрочення, а не для звільнення з військової служби.

Раніше ми писали, що у багатьох випадках реально дуже важко списатися з військової служби через погіршення стану психіки. Але іноді це стає можливим — існують кейси щодо вирішення таких справ на користь військовослужбовців. За словами адвокатки, вона вирішила справу, завдяки якій військовий отримав від військової частини виплату 700 тисяч гривень, отримає 250 тисяч від іншої в/ч і спишеться при цьому зі служби.