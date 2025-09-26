Рус

Був одним з найбільших у Східній Європі. Що знищило легендарний речовий ринок на заході України (фото, відео)

Ірина Мазуренко
Хмельницький речовий ринок занепадає
Хмельницький речовий ринок занепадає. Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільший ринок Східної Європи поступово перетворюється на кладовище закритих кіосків

Закриті кіоски, написи "продаю" та "здаю в оренду" на воротах, порожні торгові ряди — так виглядає сьогодні один з найбільших ринків Східної Європи. Хмельницький речовий ринок, який колись приваблював покупців з усієї України та сусідніх країн, переживає найскладніший період за свою 37-річну історію.

"Телеграф" розповідає, як війна та зміни в торгівлі практично вбили легендарний базар, куди раніше перед початком навчального року не поїхати вважалося ледь не гріхом.

"Тучі", які годували пів України: як народжувалася торгова легенда, що приваблювала мільйони покупців

Хмельницький речовий ринок
Так починалась історія Хмельницького речового ринку

Ще кілька років тому в серпні на Хмельницькому речовому ринку не було де яблуку впасти. Батьки з дітьми, студенти, просто охочі дешево одягнутися — усі їхали на легендарний базар. Тут можна було знайти все: від модного одягу до техніки, від косметики до продуктів. І все це за цінами, які були значно нижчими за магазинні.

"Щороку десь в середині серпня я з мамою сідала на маршрутку і рано-ранесенько приїжджала до Хмельницького. Перед самим першим вересня їхати на "тучі" (так називали Хмельницький речовий ринок — Авт.) було величезною помилкою, адже на базарі була страшенна штовханина. Досі пам'ятаю ті припорошені пилом чорні туфельки, які мені купили до школи", — розповідає "Телеграфу" тернополянка Галина Матвіїв.

Хмельницький речовий ринок, ретро фото

Серпневі "паломництва" за шкільним одягом та приладдям: коли поїздка на Хмельницький ринок була обов'язковим ритуалом для батьків

Міський речовий ринок Хмельницького, ретро фото

"Були часи. Часом віддавали на тому базарі все зароблене за літо, бо і дітей треба вдягнути, і собі шось "на вихід" підкупити, на свята. Їздили туди раз у рік і страшно заздрили жителям Хмельницького, які могли собі коли захотіли прийти на ринок і купити все необхідне за низькими цінами", — ділиться спогадами Софія Миколаєвич.

Хмельницька «толкучка». Тут в буремні 90-ті існувало тридцять ринків

"Завдяки цьому ринку я одягала свою доньку в найкращі одежинки. Початок 90-х, пусті і голі державні магазини, тому речовий дуже виручав. І до школи зібрати дитину, і подарунок купити…і ціни доступні. А скільки робочих місць надано! І не важливо, що на картонці мірялось, зате привітно ставились до покупців! А зараз: зайдеш в магазин, тебе зміряють зневажливо, оцінять і навіть не рухнеться з місця, щоб порадити щось….Я за ринок, жваву торгівлю та привітних продавців- щебетушок!", — ділиться спогадами Андріана.

Хмельницький речовий ринок у 90-ті як виглядав
Хмельницький речовий ринок у 90-ті.

"Був 1997 чи 1998 рік, коли долар був ще по 2 гривні. Ми їздили у Хмельницький на змагання з плавання. Нам спонсори платили по 10 гривень, то вважалося дуже багато як для мене, 12-річного "пацана". Ох, пам'ятаю, затарився тоді. Купив собі новенького футбольного м'яча, щось 40 касет до магнітофона. Особливо "щасливими" були мої батьки, які були педагогами, і їм тоді затримували зарплату, і ті гроші, напевно, дуже б знадобились", — згадує наш читач Володимир.

Цілодобова торгова машина: як працював ринок, де вночі торгували гуртом, а вдень — вроздріб

Речовий ринок у Хмельницькому займає 20 гектарів та об'єднує понад 25 базарчиків. Серед найвідоміших:

  • "Золота алея";
  • "Новий ринок";
  • "Старий базар";
  • "Поділля-1";
  • "Поділля-2";
  • "Бартер";
  • "Ізида".
  • Кожен мав свою спеціалізацію, свою аудиторію покупців. Відкривався базар рано-ранесенько, влітку по четвертій, коли гуртові продавці привозили товар фурами.

Заснований у 1987 році ринок швидко став одним з найбільших у Східній Європі. Його вдале розташування — на перехресті важливих транспортних шляхів — перетворило звичайний базар на торговий центр міжнародного масштабу. Сюди приїжджали покупці з Білорусі, Молдови, Придністров'я. З українських міст навіть організовували спеціальні автобусні тури.

Ось яким був Хмельницький ринок у 2001-му:

"А після "закупів" обов'язково треба було з'їсти хотдога, якого в звичайні дні ніхто тобі, б звісно, не купив. А це була така собі винагорода за численні примірки на картонці", — згадує читач "Телеграфу" Олексій, якого батьки теж возили на Хмельницький ринок у 2000-ті.

На початку 1990-х люди торгували з наметів, розкладачок та автівок. Згодом з'явилися металеві кіоски, територія розширювалася. У найкращі часи ринок працював цілодобово: вночі як гуртовий, вдень як роздрібний. Тут торгували представники різних професій — від учителів та інженерів до професорів і науковців.

Хмельницький речовий ринок
Територія ринку дійсно величезна

Кінець живої торгівлі. Що перетворило процвітаючий ринок на кладовище закритих кіосків

Проте ситуація кардинально змінилася з початком повномасштабної війни. Кількість відвідувачів зменшилася в рази, багато кіосків закрилися назавжди. На воротах торгових місць з'являються написи "продаю" та "здаю в оренду".

Причини занепаду очевидні:

  • Масова міграція населення — через війну багато людей виїхало з України або змінило місце проживання;
  • Зменшення потоку покупців з інших регіонів — люди більше не їздять за покупками в інші області;
  • Розвиток інтернет-торгівлі — онлайн-шопінг став популярнішим та зручнішим;
  • Прямі закупівлі з Китаю — споживачі навчилися замовляти товари безпосередньо з виробника, на маркетплейсах типу Aliexpress чи Temu;
  • Економічні труднощі — у людей стало менше грошей на покупки;
  • Зміна споживчих звичок — війна змусила переглянути пріоритети у витратах.

Раніше кіоск на ринку можна було купити за ціною квартири — десятки тисяч доларів. Зараз його можна орендувати за 4 тисячі гривень, і це максимальна ціна. Оренда торгового місця, яка у 2000-х роках сягала 1000 доларів на місяць, тепер коштує копійки.

Оголошення про здачу в оренду торгового місця на ОЛХ

Незважаючи на всі виклики, Хмельницький речовий ринок продовжує працювати, хоч і навіть не в пів сили. Щодня його відвідують сотні людей, хоча це несумірно з колишніми масштабами. Ті торговці, які залишилися, намагаються пристосуватися до нових реалій. Деякі підприємці переорієнтувалися на онлайн-продажі, інші зменшили асортимент та зосередилися на найнеобхіднішому.

Хмельницький речовий ринок пустіє, фото - "Суспільне".

Колись один з найпотужніших економічних центрів Хмельниччини сьогодні бореться за виживання. Ринок, який був гордістю міста та області, поступово перетворюється на символ минулої епохи. Чи зможе він відродитися після війни — покаже час.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Хмельницький речовий ринок може затопити. Причиною цього є переповнене Шаровецьке водосховище, яке створює загрозу підтоплення уже під час перших серйозних дощів.

