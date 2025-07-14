Центр Хмельницького може затопити. Під загрозою будинки і легендарний речовий ринок (фото, відео)

Статися це може уже зовсім скоро

Частина середмістя Хмельницького може опинитися під водою уже під час найближчих сильних дощів.

Причиною цього є переповнене Шаровецьке водосховище. Наповнене водою Царське озеро (інша назва водосховища) створює загрозу для житлових будинків біля річки Плоскої. Про небезпеку попереджає громадська організація "Річки Хмельниччини".

Для виконання протиповеневих функцій воно має бути порожнім, але зараз водойма переповнена. Експерти планують детально моделювати поширення підтоплення в разі сильних дощів. Якщо хлинуть потужні опади, вода не матиме куди відходити і може затопити прилеглі території.

"Здавалось би, накопичена у ставках вода це добре… Але "рибні бариги" звикли працювати наступним чином: замість того, щоб потихеньку спускати воду в жаркі і маловодні місяці (липень, серпень), вони спускають воду тільки восени, щоб виловити рибу", — кажуть громадські активісти.

Царське озеро

Теоретично під загрозою може опинитися не лише житловий сектор, а й знаковий для міста легендарний Хмельницький речовий ринок. Він розташований неподалік від зони можливого підтоплення. І хоч зараз він функціонує навіть не на 50%, це робочі місця тисяч містян.

Легендарний ринок у Хмельницькому вмирає

Як виглядає Царське озеро

Шаровецьке водосховище, відоме місцевим жителям як Царське озеро, розташоване в західній частині міста. Водойма має виконувати функцію захисту від повеней шляхом прийому надлишкової води під час злив.

Житлова забудова навколо Царського озера

Царське озеро Хмельницький

Як виглядає Царське озеро в Хмельницькому

Нагадаємо, нещодавно Україною пронеслися страшні зливи, які затопили частину західних областей України. Вони спричинили значні збитки людям та домогосподарствам.