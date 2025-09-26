Перелітають океани без зупинок: чи можна побачити в Україні таких птахів-рекордсменів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі птахи долають неймовірні відстані під час міграцій
Частина українських птахів летять зимувати в Африку. Там вони можуть перетнутися з тими пернатими, які Україну здебільшого бачать з висоти. Однак деяких представників виду малий веретенник рідко, але можна побачити в Україні. Вся річ у тому, що ці птахи — рекордсмени світу за дальністю польотів.
Що варто знати
- Малий веретенник — рідкісний птах в Україні, він може літати без зупинки 13 500 км
- Полярна крачка — рекордсмен за сумарною довжиною польотів, долає до 90 000 км на рік
- Сіра чапля літає повільно і з зупинками, але деякі види можуть здивувати
Українські горизонти з висоти: як малий веретенник поставив рекорд
Про диво-пташку "Телеграфу" розповів орнітолог Василь Костюшин. Малий веретенник (або ж малий грицик) може летіти безперервно, не зупиняючись. Рекорд дальності — 13500 кілометрів з Аляски до Тасманії. Він перевершив попередній рекорд на понад 500 км, встановлений представником того ж виду.
Полярна крачка: рекордсменка світу за дальністю міграцій
Якщо ж брати дистанцію, яку птах долає не за один політ, то рекорд, за словами орнітолога, в іншого птаха — полярної крачки. Полярна крачка є рекордсменом за дальністю міграції серед птахів.
Полярна крачка двічі в рік перелітає спочатку з Арктики в Антарктику, а потім повертається назад. Вважається, що це максимально до 90 000 км на рік.
Серед птахів, які не ставлять рекордів, орнітолог виділив сіру чаплю — великого птаха, якого нерідко можна помітити на річках України. За словами Василя Костюшина, сіра чапля летить повільно і з зупинками, на відміну від деяких родичів-чапель, які долають Сахару майже не зупиняючись.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили великого веретенника. Він схожий на малого веретенника, але відрізняється нюансами забарвлення.