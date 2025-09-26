Перелітають океани без зупинок: чи можна побачити в Україні таких птахів-рекордсменів (фото)

Деякі птахи долають неймовірні відстані під час міграцій

Частина українських птахів летять зимувати в Африку. Там вони можуть перетнутися з тими пернатими, які Україну здебільшого бачать з висоти. Однак деяких представників виду малий веретенник рідко, але можна побачити в Україні. Вся річ у тому, що ці птахи — рекордсмени світу за дальністю польотів.

Що варто знати

Малий веретенник — рідкісний птах в Україні, він може літати без зупинки 13 500 км

Полярна крачка — рекордсмен за сумарною довжиною польотів, долає до 90 000 км на рік

Сіра чапля літає повільно і з зупинками, але деякі види можуть здивувати

Українські горизонти з висоти: як малий веретенник поставив рекорд

Про диво-пташку "Телеграфу" розповів орнітолог Василь Костюшин. Малий веретенник (або ж малий грицик) може летіти безперервно, не зупиняючись. Рекорд дальності — 13500 кілометрів з Аляски до Тасманії. Він перевершив попередній рекорд на понад 500 км, встановлений представником того ж виду.

Малий грицик - пролітний птах в Україні

Як летів малий веретенник

Полярна крачка: рекордсменка світу за дальністю міграцій

Якщо ж брати дистанцію, яку птах долає не за один політ, то рекорд, за словами орнітолога, в іншого птаха — полярної крачки. Полярна крачка є рекордсменом за дальністю міграції серед птахів.

Полярна крачка двічі в рік перелітає спочатку з Арктики в Антарктику, а потім повертається назад. Вважається, що це максимально до 90 000 км на рік. Василь Костюшин, орнітолог

Полярна крачка

Серед птахів, які не ставлять рекордів, орнітолог виділив сіру чаплю — великого птаха, якого нерідко можна помітити на річках України. За словами Василя Костюшина, сіра чапля летить повільно і з зупинками, на відміну від деяких родичів-чапель, які долають Сахару майже не зупиняючись.

