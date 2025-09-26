Перелетают океаны без остановок: можно ли увидеть в Украине таких птиц-рекордсменов (фото)

Некоторые птицы преодолевают невероятные расстояния во время миграций

Часть украинских птиц летят зимовать в Африку. Там они могут пересечься с теми пернатыми, которые Украину в основном видят с высоты. Однако некоторых представителей вида малый веретенник редко, но можно увидеть в Украине. Все дело в том, что эти птицы – рекордсмены мира по дальности полетов.

Что следует знать

Малый веретенник — редкая птица в Украине, она может летать без остановки 13 500 км

Полярная крачка – рекордсмен по суммарной длине полетов, преодолевает до 90 000 км в год

Серая цапля летает медленно и с остановками, но некоторые виды могут удивить

Украинские горизонты с высоты: как малый веретенник поставил рекорд

О чудо-птичке "Телеграфу" рассказал орнитолог Василий Костюшин. Малый веретенник (или малый пастушья сумка) может лететь непрерывно, не останавливаясь. Рекорд дальности – 13500 километров из Аляски в Тасманию. Он превзошел предыдущий рекорд более чем на 500 км, установленный представителем того же вида.

Малый грицик — пролетная птица в Украине

Как летел малый веретенник

Полярная крачка: рекордсменка мира по дальности миграций

Если же брать дистанцию, которую птица преодолевает не за один полет, то рекорд, по словам орнитолога, у другой птицы — полярной крачки. Полярная крачка является рекордсменом по дальности миграции среди птиц.

Полярная крачка дважды в год перелетает сначала из Арктики в Антарктику, а затем возвращается обратно. Считается, что это до 90 000 км в год. Василий Костюшин, орнитолог

Полярная крачка

Среди птиц, не ставящих рекордов, орнитолог выделил серую цаплю — крупную птицу, которую нередко можно заметить на реках Украины. По словам Василия Костюшина, серая цапля летит медленно и с остановками, в отличие от некоторых родственников-цапель, преодолевающих Сахару почти не останавливаясь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили большого веретенника. Он похож на малого веретенника, но отличается нюансами расцветки.