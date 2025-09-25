На південь чи на обід? Величезну зграю птахів помітили над Дніпром (відео)

Птахи потрапили на камеру та викликали дискусію у соцмережах

Над Дніпром у Запоріжжі помітили велику зграю бакланів. Птахи пролетіли прямо над водяною гладдю.

Певно, вони вилетіли на рибалку. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Труха Запоріжжя".

Автор публікації зазначив, що день, коли птахи потрапили на камеру, був теплим. Люди у коментарях уточнили, що баклани літають там щодня незалежно від погоди.

Один з інтернет-користувачів припустив, що вони вже відлітають у теплі краї. Однак зазвичай ці птахи не залишають Україну так рано.

Баклани в Україні

Баклани в Україні представлені переважно двома видами — великим (Phalacrocorax carbo) та малим (Microcarbo pygmaeus). Вони живуть колоніями на морських узбережжях, лиманах, у дельтах рік і великих озерах.

Основний корм складає риба, також баклани можуть поїдати ракоподібних та земноводних. Найчастіше їх можна побачити на гілках чи камінні, де птахи сушать крила після пірнань.

Великий баклан більший (до 1 м завдовжки та розмах крил до 1,6 м), малий — майже вдвічі менший і вважається рідкісним видом, занесеним до Червоної книги України.

Зимівка залежить від клімату. На півдні країни, біля Чорного моря та у лиманах, баклани часто залишаються на зиму, якщо вода не замерзає. Внутрішні водойми вони залишають пізньої осені, приблизно в жовтні-листопаді, коли з’являється лід.

Нагадаємо, у серпні баклан прилетів на пляж в Одесі та став справжньою сенсацією серед відпочиваючих. Птах невимушено приземлився на березі, де розпустив свої крила і почав демонструвати себе перед здивованими туристами.