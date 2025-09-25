Магнітогорську, Москві та Калузі приготуватися? Які цілі можуть виявитися наступними для українських дронів (карта)

Військово-промисловий комплекс Росії: які стратегічні заводи забезпечують армію РФ

Завод "ЄвроХім-Бєлорєченські мінеральні добрива" став ціллю для українських дронів в ніч на 25 вересня. На підприємстві виробляються азотні сполуки та кислоти, які надалі використовують у створенні боєприпасів.

"Телеграф" зібрав підбірку стратегічних підприємств, які можуть стати наступною кінцевою точкою дронів.

Карта Росії з відзначеними містами, в яких є стратегічні підприємства / Телеграф

Сталевий монстр для війни

Магнітогорський металургійний комбінат — один із найбільших металургійних підприємств Росії, розташований у Магнітогорську Челябінської області. Він працює як повний виробничий цикл — від підготовки залізорудної сировини до глибокої переробки чорних металів.

Головний корпус Магнітогорського металургійного комбінату

Оператором підприємства є ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат". Раніше завод носив назви: ім. І. В. Сталіна, ім. В. І. Леніна, а також виробниче об’єднання ММК ім. Леніна.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну комбінат потрапив під міжнародні санкції.

2 серпня 2022 року США внесли ММК та його власника Віктора Рашнікова до санкційного списку як підприємство, що є важливим джерелом доходів для російського уряду ;

; 19 жовтня 2022 року підприємство включили до санкційного списку України за співпрацю з "Союзом добровольців Донбасу" та компанією "КамАЗ", яка виробляє військові броньовані автомобілі ;

; 19 травня 2023 року Великобританія запровадила санкції проти ММК, підкресливши його стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу.

Оборонка чи цивільний завод?

Нижньогородський машинобудівний завод (раніше — Союзний машинобудівний завод "Нове Сормово", Горьковський машинобудівний завод, завод №92) — російське підприємство у Нижньому Новгороді, що спеціалізується на виробництві озброєнь і боєприпасів.

Нижньогородський машинобудівний завод, головний корпус

Продукція заводу охоплює широкий спектр: ракетні комплекси, артилерійські системи, атомні корабельні установки, агрегати для ремонту нафтових свердловин, обладнання теплотехніки для комунальних господарств і побутових потреб.

Атомними реакторами цього підприємства оснащені вісім атомних криголамів та океанський вантажний ліхтеровоз "Сєвморпуть". Також завод виробляє самохідні підйомні агрегати для ремонту свердловин (АПРС), автомобільні телескопічні підйомники, теплові котли різних типів, маніпулятори для лісової промисловості та вугільні комбайни К-500. Підприємство входить до Союзу виробників нафтогазового обладнання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод опинився під міжнародними санкціями.

У грудні 2022 року його внесли до списків ЄС та Швейцарії за виробництво систем С-400, які Росія застосовувала під час агресії проти України, а також за підтримку воєнізованої організації "Юнармія" , що займається мілітаризацією неповнолітніх;

, що займається мілітаризацією неповнолітніх; США, Канада, Україна, Австралія та Японія запровадили аналогічні обмеження проти підприємства.

Імперія війни: поставляє зброю та технології

Група компаній "Калашников" — багатопрофільний холдинг, що виробляє військову та цивільну продукцію: автоматичну та снайперську зброю, керовані артилерійські снаряди і високоточні системи, а також мисливські рушниці, спортивні гвинтівки, верстати й інструмент. Під брендами "Калашников", "Байкал" і "Іжмаш" випускають відповідно бойову і цивільну зброю, мисливську та спортивну продукцію. Штаб-квартира розташовується в Іжевську, а офіційне представництво знаходиться в Москві.

Приміщення концерну "Калашников" в Іжевську

З 2015 року компанія розвиває напрямки дистанційно-керованих бойових модулів, безпілотних літальних апаратів і спеціалізованих катерів, а також виробляє спецодяг і спорядження.

Група має спільні проєкти в галузі БПЛА (зокрема після придбання частки в Zala Aero) — розробляють розвідувальні безпілотники, вертольоти та аеростати для прикордонного і моніторингового застосування.

Збитий українськими військовими розвідувальний безпілотник "Zala" / 22 окрема механізована бригада

Через роль у військовій промисловості й постачання озброєнь, "Калашников" перебуває під міжнародними санкціями: США, Канада, ЄС, Велика Британія, Японія, Швейцарія, Україна, Австралія, Нова Зеландія та інші країни вводили обмеження, які передбачають, зокрема, заморожування активів і заборону на постачання технологій та фінансову підтримку.

"Бал" і "Рубеж": хто виробляє ракетні комплекси, які використовують для атак

Калузький приладобудівний завод "Тайфун" — одне з найбільших промислових підприємств Калузької області Росії, що спеціалізується на виробництві складної радіоелектронної техніки цивільного та військового призначення. Штаб-квартира компанії розташована у Калузі.

Будівля заводу "Тайфун" в Калузі, Росія

За час існування підприємство випустило понад для оснащення кораблів військово-морського та цивільного флоту РФ.10 тисяч радіотехнічних комплексів

Основними напрямами діяльності є виробництво корабельних і берегових радіоелектронних систем для потреб ВМФ та цивільних служб Росії й низки інших держав, а також виготовлення джерел живлення, імпульсних систем вторинного електропостачання для різної апаратури, електронних систем безпеки та контролю доступу.

25 лютого 2023 року Європейський Союз включив "Тайфун" до санкційного списку через виробництво та постачання озброєння, яке використовується російськими військами у війні проти України. Зокрема, береговий ракетний комплекс "Бал-Е", розроблений заводом, у червні 2022 року застосовувався для пусків крилатих ракет по території Одеської області. Крім того, комплекс "Рубеж-МЕ" використовувався для запусків ракет з окупованого Криму від початку повномасштабного вторгнення.

Запуск крилатої ракети з пускової установки "Рубеж" / Ştefan Ciocan

21 лютого 2024 року підприємство потрапило під санкції Канади, а раніше було внесене до санкційних списків США, України та Швейцарії на тих самих підставах — за участь у військово-промисловому комплексі Росії та забезпечення її агресивної війни проти України.

"Знамя" війни: завод із Москви виробляє запчастини для бомбардувальників

Московський машинобудівний завод "Знамя" — підприємство, що спеціалізується на виробництві агрегатів систем регулювання подачі палива для літаків дальньої авіації та рулевих приводів для більшості сучасних цивільних авіалайнерів російського виробництва.

Завод також займається розробкою й випуском наземної техніки цивільного, військового та спеціального призначення. Його шестеренчасті гідронасоси та повітряні компресори використовуються у танках, бойових машинах піхоти, екскаваторах та іншій техніці.

У 2014 році підприємство відновило випуск комплектуючих для стратегічного бомбардувальника Ту-160 — найважчого бойового літака у світі, максимальна злітна вага котрого становить 275 000 кілограмів. До складу агрегатів паливно-регулювальної апаратури, які виробляє ММЗ "Знамя", входять регулятор сопла і форсажу РСФ-32-1, відцентровий насос ЦН-32 та клапан КП-32.

Стратегічний бомбардувальник Ту-160, який називають "Білим лебедем"

Вони забезпечують автоматичне управління двигуном як у сталих, так і в перехідних режимах роботи. Підприємство займається також виробництвом і ремонтом гідравлічних насосів, апаратури подачі палива, повітряних компресорів високого тиску для цивільних і військових літаків та вертольотів, а також бронетанкової, будівельної й транспортної техніки. ММЗ "Знамя" входить до холдингу "Авиационное оборудование" державної корпорації "Ростех".

22 грудня 2015 року холдинг "Технодинамика", до якого входить завод, був внесений до санкційного списку США через російську агресію на сході України. У 2022 році обмеження були посилені після повномасштабного вторгнення РФ.

19 березня 2016 року компанію внесла до санкційного списку Канада.

18 червня 2021 року "Технодинамика" потрапила під санкції України.

16 грудня 2022 року підприємство було включене до санкційного списку Європейського Союзу як виробник озброєння, що використовується Збройними силами РФ під час агресивної війни проти України. ЄС визнав компанію відповідальною за матеріальну та фінансову підтримку дій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 було знищено на Запорізькому напрямку. Літак здійснював удари по Запоріжжю, використовуючи керовані авіабомби.