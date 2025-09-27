В Умані паломники вражають знанням української мови: росіянам це слово не дається (відео)

Паломники-хасиди в Умані здивували, правильно вимовляючи українське слово-шиболет

Паломники-хасиди навіть попри війну в Україні щороку відвідують Умань. Деякі з них вже непогано сприймають українську на слух, а частина, з легким акцентом може повторити слово "паляниця".

Павло Протопопов, який називає себе автором та сімейним консультантом, розмістив відео, як він в Умані просить хасидів сказати певне слово. Він назвав це "українізацією".

Нагадаємо, "паляниця" — українське слово-шиболет, перевірка "свій-чужий", адже якщо людина не є носієм української мови, то правильно вимовити його не зможе. На початку повномасштабної війни так легко можна було вирахувати росіянина. На подив автора відео, єврейські паломники здебільшого вимовляли його правильно, ба більше — дехто навіть впізнав слово та знав його значення.

Ті, хто не захотіли повторювати слово "паляниця", бажали на івриті "Шани Това". Це традиційне вітання під час Єврейського нового року (Рош га-Шана), на який вони і приїхали до України. Означає побажання успішного року.

Не обійшлось і без неприємних вражень. Коментаторів здивувала кількість сміття на вулицях, яка залишилась від паломників та написи на івриті на магазинах.

Раніше "Телеграф" пояснював, що на Рош га-Шана брацлавські євреї приїздять до Умані через трагедію, що сталась тут кілька сторіч тому. Під час Коліївщини саме тут загинули тисячі євреїв, і через це саме тут побажав бути похований Рабі Нахман, важлива постать в хасидизмі.