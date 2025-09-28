Їх вбила Росія: що відомо про усіх загиблих після обстрілу Києва (фото)

Всі загиблі проживали у Києві

Росія обстріляла Україну 28 вересня. Внаслідок атаки, є четверо загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

Що потрібно знати:

Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких дитина

Снаряд влучив безпосередньо в квартиру, де дівчинка перебувала з батьками

Серед інших жертв атаки — пацієнт та медпрацівник лікарні і жінка, яка померла від стресу в укритті

"Телеграф" зібрав інформацію, що відомо про людей, які загинули після атаки Росії. Імʼя дівчинки, яку вбила Росія — Олександра Поліщук, вона учениця 7-го класу, спеціалізованого ліцею №159.

28 вересня 2025 року внаслідок ворожої нічної атаки на м. Київ трагічно загинула учениця 7-Б класу Поліщук Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині Олександри, йдеться у повідомленні закладу.

У дописі зазначили, що у навчальному закладі спеціалізованого ліцею №159 буде оголошено день жалоби та скасовуються всі розважальні заходи з 29.09 по 03.10.2025 року.

12-річна Олександра Поліщук

Кияни приносять квіти й іграшки на місце загибелі 12-річної дівчинки від російського обстрілу. За словами сусідки родини, 12-річна Саша разом із батьками була вдома, коли снаряд влучив безпосередньо в їхню квартиру, пишуть у ЗМІ.

Додамо, що тіло дівчинки дістали з-під завалів ще вранці. Журналістка Христина Коціра розповіла, що мама загиблої Олександри перебуває в лікарні у важкому стані.

На третьому поверсі в цьому будинку мешкала 12-ти річна дівчинка, вона загинула. Мама в лікарні у важкому стані, пише журналістка.

Хто ще загинув від російської зброї

Варто зазначити, що мер Києва Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих, один із них у важкому стані. Четверо загиблих внаслідок масованої атаки ворога.

Росіяни поцілили також в лікарню Інституту кардіології, там загинув пацієнт та медичний працівник.

Тимур Ткаченко, очільник Київської ОВА повідомив, що під час атаки в укритті померла жінка. Вона не витримала стресу.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що 52-річна Ілона Ревут працювала перукарем-стилістом у столичному салоні.

Що відомо про обстріл України

Росіяни в ніч на 28 вересня масовано атакували Київ, Київську область, Запоріжжя та інші регіони. Як відомо, у Києві пошкодження зафіксовані у кількох районах. У Солом'янському районі було влучання у багатоквартирний будинок, а також у будівлю Інституту кардіології.

Станом на вечір у Києві четверо осіб загинули, 14 людей постраждали.

У Київській області масштабні руйнування у Петропавлівській Борщагівці та Білій Церкві. Кількість постраждалих зросла до 27 осіб.

Як виглядає Київ після атаки ворога — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.