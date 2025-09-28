Их убила Россия: что известно о всех погибших после обстрела Киева (фото)
Все погибшие проживали в Киеве
Россия обстреляла Украину 28 сентября В результате атаки, четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка.
Что нужно знать:
- В результате атаки погибли четыре человека, среди которых ребенок
- Снаряд попал прямо в квартиру, где девочка находилась с родителями
- Среди других жертв атаки — пациент и медработник больницы и умершая от стресса в укрытии женщина
"Телеграф" собрал информацию, что известно о людях, погибших после атаки России. Имя девочки, которую убила Россия Александра Полищук, она ученица 7-го класса, специализированного лицея №159.
28 сентября 2025 года в результате вражеской ночной атаки на Киев трагически погибла ученица 7-Б класса Полищук Александра. Выражаем искренние соболезнования родителям и семье Александры,
В сообщении отметили, что в учебном заведении специализированного лицея №159 будет объявлен день траура и отменены все развлекательные мероприятия с 29.09 по 03.10.2025 года.
Киевляне приносят цветы и игрушки на место гибели 12-летней девочки от российских обстрелов. По словам соседки семьи, 12-летняя Саша вместе с родителями была дома, когда снаряд попал прямо в их квартиру, пишут в СМИ.
Добавим, что тело девочки извлекли из-под завалов еще утром. Журналистка Кристина Коцира рассказала, что мама погибшей Александры находится в больнице в тяжелом состоянии.
На третьем этаже в этом доме жила 12-летняя девочка, она погибла. Мама в больнице в тяжелом состоянии,
Кто еще погиб от российского оружия
Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Четверо погибших в результате массированной атаки врага.
Россияне попали в больницу Института кардиологии, там погиб пациент и медицинский работник.
Тимур Ткаченко, глава Киевской ОВА сообщил, что во время атаки в укрытии скончалась женщина. Она не выдержала стресса.
В местных телеграм-каналах пишут, что 52-летняя Илона Ревут работала парикмахером-стилистом в столичном салоне.
Что известно об обстреле Украины
Россияне в ночь на 28 сентября массированно атаковали Киев, Киевскую область, Запорожье и другие регионы. Как известно, в Киеве повреждения зафиксированы в нескольких районах. В Соломенском районе было попадание в многоквартирный дом, а также в здание Института кардиологии.
По состоянию на вечер в Киеве четыре человека погибли, 14 человек пострадали.
В Киевской области масштабные разрушения в Петропавловской Борщаговке и в Белой Церкви. Число пострадавших возросло до 27 человек.
