Их убила Россия: что известно о всех погибших после обстрела Киева (фото)

Все погибшие проживали в Киеве

Россия обстреляла Украину 28 сентября В результате атаки, четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка.

Что нужно знать:

В результате атаки погибли четыре человека, среди которых ребенок

Снаряд попал прямо в квартиру, где девочка находилась с родителями

Среди других жертв атаки — пациент и медработник больницы и умершая от стресса в укрытии женщина

"Телеграф" собрал информацию, что известно о людях, погибших после атаки России. Имя девочки, которую убила Россия Александра Полищук, она ученица 7-го класса, специализированного лицея №159.

28 сентября 2025 года в результате вражеской ночной атаки на Киев трагически погибла ученица 7-Б класса Полищук Александра. Выражаем искренние соболезнования родителям и семье Александры, говорится в сообщении заведения.

В сообщении отметили, что в учебном заведении специализированного лицея №159 будет объявлен день траура и отменены все развлекательные мероприятия с 29.09 по 03.10.2025 года.

12-летняя Александра Полищук

Киевляне приносят цветы и игрушки на место гибели 12-летней девочки от российских обстрелов. По словам соседки семьи, 12-летняя Саша вместе с родителями была дома, когда снаряд попал прямо в их квартиру, пишут в СМИ.

Добавим, что тело девочки извлекли из-под завалов еще утром. Журналистка Кристина Коцира рассказала, что мама погибшей Александры находится в больнице в тяжелом состоянии.

На третьем этаже в этом доме жила 12-летняя девочка, она погибла. Мама в больнице в тяжелом состоянии, пишет журналистка.

Кто еще погиб от российского оружия

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Четверо погибших в результате массированной атаки врага.

Россияне попали в больницу Института кардиологии, там погиб пациент и медицинский работник.

Тимур Ткаченко, глава Киевской ОВА сообщил, что во время атаки в укрытии скончалась женщина. Она не выдержала стресса.

В местных телеграм-каналах пишут, что 52-летняя Илона Ревут работала парикмахером-стилистом в столичном салоне.

Что известно об обстреле Украины

Россияне в ночь на 28 сентября массированно атаковали Киев, Киевскую область, Запорожье и другие регионы. Как известно, в Киеве повреждения зафиксированы в нескольких районах. В Соломенском районе было попадание в многоквартирный дом, а также в здание Института кардиологии.

По состоянию на вечер в Киеве четыре человека погибли, 14 человек пострадали.

В Киевской области масштабные разрушения в Петропавловской Борщаговке и в Белой Церкви. Число пострадавших возросло до 27 человек.

Как выглядит Киев после атаки врага – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.