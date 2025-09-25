"Всьо" — це не суржик: Авраменко розповів, де в Україні так говорять вже давно

В Україні часто плутають поняття суржик і діалектна мова

Багато українців під час щоденного спілкування часто використовують суржик. Проте не варто ототожнювати з ним діалектну мову.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив український філолог, популяризатор української мови, теле- і радіоведучий Олександр Авраменко. За його словами, суржик, тобто мовна мішанка, є в будь-якій мові.

"І в німецькій, і в польській, і в українській. Інша річ, що в українській мові суржик аж надто поширений. У нас частина країни послуговується російською мовою, інша частина – українською літературною мовою або наближеною до неї. Ще хтось – діалектами. Тут дуже важливо не сплутувати оці поняття: діалектна мова і суржикова. Діалектна мова — жива, колоритна, "з роси та з води", – підкреслив філолог.

Авраменко зазначив, Іноді звукові відхилення від літературної норми можуть бути фонетичною особливістю якогось діалекту. За його словами, багато хто думає, що слово "всьо" є російським словом, бо в українській є слово"все".

"Але в Галичині здавна так вимовляють це слово. Це фонетична особливість саме цієї говірки", – заявив Авраменко.

Більше про те, які зміни відбулися в українській мові під час війни та чи варто турбуватися про своє зросійщене прізвище та ім'я, читайте у повній версії інтерв’ю Олександра Авраменка "Телеграфу" під назвою "В окопах військові не думають про підмет та присудок": Авраменко про українізацію, народну лайку, суржик та зросійщені прізвища".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як коректно говорити українською про спортивні вправи. Між іншим, про слово "зарядка" варто забути, адже це — суржикове запозичення з російської.