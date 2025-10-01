Не найкраще сусідство? Як дрони на фронті впливають на птахів України (фото)

Птахи на сході та півдні країни страждають

На фронті масово використовують дрони на оптоволокні — вони стійкіші до РЕБ, та можуть нашкодити природному різноманіттю України. Масове використання безпілотників турбує птахів, серед яких чимало червонокнижних видів.

Що треба знати

Дрони на оптоволокні особливо шкодять колоніальним птахам, каже орнітолог

Серед видів, що страждають є червонокнижні

Вплив на лісових птахів важко оцінити, але він є

Серед колоній птахів страждають чайки, лелеки, чаплі і не тільки

Про це "Телеграфу" розповів орнітолог Василь Костюшин. Він наголосив, що чим більше дронів, тим більше шкода. Здебільшого, страждають від впливу безпілотників колоніальні птахи на землі. Лісові птахи також відчувають вплив, але важко оцінити, наскільки він масштабний.

Які види колоніальних птахів є в Україні

В Україні — неймовірне розмаїття птахів, що живуть колоніями, частина з них — в Червоній книзі України. Війна погіршує ситуацію. Зокрема, у південних регіонах (дельта Дунаю, узбережжя Азова й Чорного моря, плавні Дніпра) можна було зустріти найбільші колонії чайок, крячків і чапель. Серед них — срібляста чайка, мала біла чапля та тропічна бура коровайка.

Бура коровайка - гість з тропіків

На сході (Донеччина, Луганщина, Запоріжжя) колонії переважно були на лиманах, солончаках та піщаних косах: сіра чайка, огар рудий, крячок річковий, чибіси, чаплі та лелеки.

Чибіс - особливий вид чайки

Раніше "Телеграф" розповідав, що війна не дозволяє фламінго вивести пташенят в Україні, проте вони все одно тут гніздяться. Частина популяцій птахів зазнає впливу війни, але орнітолог впевнений — він не настільки руйнівний, як здається.