Не самое лучшее соседство? Как дроны на фронте влияют на птиц Украины (фото)

Птицы на востоке и юге страны страдают

На фронте массово используют дроны на оптоволокне — они более устойчивы к РЭБ и могут навредить естественному разнообразию Украины. Массовое использование беспилотников беспокоит птиц, среди которых немало краснокнижных видов.

Что нужно знать

Дроны на оптоволокне особенно вредят колониальным птицам, говорит орнитолог

Среди страдающих видов являются краснокнижные

Воздействие на лесных птиц трудно оценить, но оно есть

Среди колоний птиц страдают чайки, аисты, цапли и не только

Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог Василий Костюшин. Он подчеркнул, что чем больше дронов, тем больше жалко. В основном страдают от влияния беспилотников колониальные птицы на земле. Лесные птицы также испытывают влияние, но трудно оценить, насколько он масштабен.

Какие виды колониальных птиц есть в Украине.

В Украине – невероятное разнообразие птиц, живущих колониями, часть из них – в Красной книге Украины. Война усугубляет ситуацию. В частности, в южных регионах (дельта Дуная, побережье Азова и Черного моря, плавни Днепра) можно встретить крупнейшие колонии чаек, крячков и цапель. Среди них — серебристая чайка, малая белая цапля и тропическая бурая каравайка.

Бурая каравайка – гость из тропиков

На востоке (Донетчина, Луганщина, Запорожье) колонии преимущественно были на лиманах, солончаках и песчаных косах: серая чайка, огар рыжий, речной крачок, чибисы, цапли и аисты.

Чибис – особый вид чайки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что война не позволяет фламинго вывести птенцов в Украину и, однако, они все равно здесь гнездятся. Часть популяций птиц испытывает влияние войны, но орнитолог уверен — он не столь разрушителен, как кажется.