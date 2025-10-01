Не самое лучшее соседство? Как дроны на фронте влияют на птиц Украины (фото)
Птицы на востоке и юге страны страдают
На фронте массово используют дроны на оптоволокне — они более устойчивы к РЭБ и могут навредить естественному разнообразию Украины. Массовое использование беспилотников беспокоит птиц, среди которых немало краснокнижных видов.
Что нужно знать
- Дроны на оптоволокне особенно вредят колониальным птицам, говорит орнитолог
- Среди страдающих видов являются краснокнижные
- Воздействие на лесных птиц трудно оценить, но оно есть
- Среди колоний птиц страдают чайки, аисты, цапли и не только
Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог Василий Костюшин. Он подчеркнул, что чем больше дронов, тем больше жалко. В основном страдают от влияния беспилотников колониальные птицы на земле. Лесные птицы также испытывают влияние, но трудно оценить, насколько он масштабен.
Какие виды колониальных птиц есть в Украине.
В Украине – невероятное разнообразие птиц, живущих колониями, часть из них – в Красной книге Украины. Война усугубляет ситуацию. В частности, в южных регионах (дельта Дуная, побережье Азова и Черного моря, плавни Днепра) можно встретить крупнейшие колонии чаек, крячков и цапель. Среди них — серебристая чайка, малая белая цапля и тропическая бурая каравайка.
На востоке (Донетчина, Луганщина, Запорожье) колонии преимущественно были на лиманах, солончаках и песчаных косах: серая чайка, огар рыжий, речной крачок, чибисы, цапли и аисты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что война не позволяет фламинго вывести птенцов в Украину и, однако, они все равно здесь гнездятся. Часть популяций птиц испытывает влияние войны, но орнитолог уверен — он не столь разрушителен, как кажется.