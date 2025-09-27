Замість теплих країв — смітники міст: птахи України міняють звички

Деякі птахи більше не летять до Африки чи Середземномор'я, а залишаються у містах і пристосовуються до нових умов.

Частина українських птахів долає тисячу кілометрів, щоб перезимувати в тепліших умовах. Однак є й ті, які переслати так робити в останні десятиліття.

Що варто знати:

Деякі види останні десятиліття перестали відлітати в теплі краї

Раніше наші граки летіли на південь, а з півночі прилітали інші.

Граки зараз залишаються там, де є їжа, навіть узимку

Через хімікати та нові середовища чистота гніздування популяції птахів змінилась

Орнітолог Василь Костюшин розповів "Телеграфу", що таким птахом є грак. Це свого роду феномен.

У граків специфічна була картина міграції. Наші популяції граків відлітали на південь, зимували там. А до нас, скажемо, в Київ прилітали граки з півночі. Василь Костюшин, орнітолог

Граки були пташками року в Україні в 2019

В останні десятиліття такого масового заміщення вже не має. Птахи можуть знайти теплі місця та їжу, останнє для них головне. Така кормова база приваблює в міста і раніше зовсім не властиві види, наприклад горлиць та кільчастих голубів.

Низькі температури — це не так страшно для багатьох птахів, бо в них висока температура тіла. Головне, щоб була їжа. Василь Костюшин, орнітолог

Тобто тепер граки прилітають двічі на рік — восени та навесні. Тож в українських населених пунктах збираються одразу кілька різних груп.

Також вони прилітають в міста з сільських районів, особливо, якщо випало багато снігу. Загалом, стверджує експерт, через використання хімікатів сильно впала чистота гніздових популяцій, що означає багато птахів зникли в межах звичного ареалу або втратили свої природні характеристики. У містах же, де вони живляться на смітниках, колонії ще тримаються більш-менш на тому ж рівні.

Грак гарно себе почуває в місті

