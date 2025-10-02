Без посмішки не вимовити. Смішне українське слово, яке ніколи не відгадають росіяни

Воно має щонайменше чотири тлумачення

В українській мові є чимало дотепних та кумедних слів, значення яких росіяни не зможуть розгадати. До них також можна віднести слово "бебех".

"Телеграф" розповість, коли це слово використовують українці і які синоніми до нього є. Зауважимо, що у "бебеху" є кілька значень.

Бебех — це звуконаслідування, що відтворює звук від пострілу, падіння, удару по чомусь м'якому. Його часто використовують у побуті та певною мірою воно може вважатись навіть діалектом. Адже найчастіше "бебех" можна почути на заході України та півночі.

Цікаво, що від цього слова можна утворити кілька дієслів, зокрема бебехнути, бебевхнути, бебехнутися та бебехнувся. Також "бебех" може означати вдарився. До прикладу, "Він бебехнув його цією подушкою"; "Жінка йшла по бруківці, покритій льодом, і як бебехнулась".

Окрім того, "бебех" ще означає речі домашнього вжитку, постільну білизну тощо. Приклад — "Позбирав свої бебехи та й пішов світ за очі". Інколи "бебехи" використовують й в значенні нутрощів, але в побуті, адже в науковій літературі такого вислову не зустрінеш.

Ще одне значення цього слова — стусани, теж розмовний варіант. Приклад — "Він надавав йому таких бебехів, що той місяць з хати не виходив".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Умані паломники вразили знанням української мови. Вони вимовили слово, яке росіянам не дається.