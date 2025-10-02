Без улыбки не произнести. Смешное украинское слово, которое никогда не угадают россияне

Оно имеет по меньшей мере четыре толкования

В украинском языке немало остроумных и забавных слов, значение которых россияне не смогут разгадать. К ним можно отнести слово "бебех".

"Телеграф" расскажет, когда это слово используют украинцы и какие синонимы к нему есть. Заметим, что у "бебеха" есть несколько значений.

Бебех – это звукоподражание, воспроизводящее звук от выстрела, падения, удара по чему-то мягкому. Его часто используют в обиходе и в какой-то степени оно может считаться даже диалектом. Ведь чаще всего "бебех" можно услышать на западе Украины и на севере.

Интересно, что от этого слова можно образовать несколько глаголов, в частности бебехнути, бебевхнути, бебехнутися та бебехнувся Также "бебех" может означать удариться. К примеру, "Він бебехнув його цією подушкою"; "Жінка йшла по бруківці, покритій льодом, і як бебехнулась".

Кроме того, "бебех" еще означает вещи домашнего обихода, постельное белье и т.д. Пример — "Позбирав свої бебехи та й пішов світ за очі". Иногда "бебехи" используют и в значении внутренностей, но в быту, ведь в научной литературе такого выражения не встретишь.

Еще одно значение этого слова — пинки, тоже разговорный вариант. Пример — "Він надавав йому таких бебехів, що той місяць з хати не виходив".

