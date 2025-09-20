Без усмішки не вимовити. Це українське слово розірвало мережу

Кажуть, що воно добре описує стан України зараз

В українській мові є чимало кумедних та автентичних слів, які викликають посмішку на обличчі. До них безперечно можна віднести "блядіаду".

За даними порталу myslovo.com, таке слово дійсно існує, але в розмовному стилі. Ба більше, воно вже встигло стати мемом серед українців.

Блядіада — це низка вкрай паскудних подій, які йдуть одна за одною. Серед прикладів називають "будь-який період з історії України". Окрім того, таке дивне слово має ще і кілька синонімів, деякі з них у формі фразеологізмів.

Синоніми до слова "блядіада"

як не срачка, то пердячка;

коньска проща;

діла не буде;

трясця його матері.

Зауважимо, що офіційно це слово не визнане українським, а скоріш за все є жаргоном чи діалектом. Однак його використання може неабияк розширити словниковий запас.

До того ж у мережі користувачі вже оцінили такий гумор і додали, що нарешті з'явилось слово, яке може досконало передати події в Україні. Хтось писав, що до "блядіади" пасуватиме "Фініта ля комедія".

