Ніхто з українців не хотів би собі таке прізвище, але в нас живуть люди з ним: що воно означає

Походження цього прізвища повʼязане з давнім словом і має різне забарвлення

Прізвище для кожної людини важливе, адже несе за собою історію роду. Але є ті, які можуть насмішити своїм звучанням, серед таких – Волоцюга.

"Телеграф" розповість, що воно означає. А також скільки людей в Україні його має.

Скільки людей має прізвище Волоцюга

Згідно з даними порталу "Рідні", прізвище Волоцюга носить 101 особа по всій країні. Найбільша концентрація носіїв цього незвичного прізвища спостерігається у західних областях України, зокрема у Львівській та Волинській областях.

Прізвище Волоцюга в Україні

Що означає прізвище Волоцюга

Етимологічно прізвище Волоцюга походить від давнього слова, що означало бездомну людину, яка не працює, а живе з жебрацтва або крадіжок. У народній мові синонімами до цього слова були "бродяга" та "пройдисвіт". Таке прізвище часто могло даватися людям за їхній спосіб життя або особливості поведінки.

У розмовній мові слово "волоцюга" мало кілька відтінків значення. Воно могло означати людину, яка ходить кудись без особливої потреби, уникаючи роботи. Також цим словом називали того, хто постійно волочиться за кимось, наприклад, за жінками. У жартівливому контексті так могли назвати людину, яка певний час була відсутня вдома.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища давали справжнім біднякам.