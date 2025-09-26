Отримувала вертоліт у подарунок і має нерухомість у Лондоні: що відомо про дружину Фірташа

У 2016 році стало відомо, що Лада Фірташ — громадянка Росії

Дмитро Фірташ — колись один із найвпливовіших олігархів України, український бізнесмен, співвласник збанкрутілого та ліквідованого "Надра Банку" та проросійського телеканалу "Інтер". Однак за межами бізнесу він сімейна людина — має дружину Ладу, з якою у шлюбі вже 17 років.

Що варто знати

Лада Фірташ — третя дружина олігарха, і вона є громадянкою Росії

Дружина олігарха — власниця елітної нерухомості в Лондоні та фігурантка історії з подарованим вертольотом

У 2025 році вона стала власницею енергетичної компанії у Румунії

Дмитро Фірташ з дружиною Ладою

Що відомо про Ладу Фірташ

Лада Павлівна — третя дружина колишнього олігарха. У шлюбі в них народилося двоє дітей — донька Ганна і син Дмитро. У 2016 році з’ясувалося, що вони — громадяни Росії. Це було вказано у документах каналу "Інтер". До слова, Фірташ має ще одну доньку — Іванну. Вона народилася у першому шлюбі бізнесмена і є громадянкою України.

Дружина і двоє дітей Фірташа - громадяни РФ

Лада Фірташ є співзасновницею і директоркою благодійного фонду Firtash Foundation. У 2012 році фонд виділив близько 400 тисяч доларів Українському католицькому університету і 166 — Кембриджському університету.

Дмитро Фірташ з дружиною Ладою

Вона також згадувалася як власниця нерухомості у Лондоні, зокрема квартири у престижному районі англійської столиці — Knightsbridge, яка була придбана у 2013 році. Орієнтовна вартість — 1 млн євро.

Вертоліт у подарунок дружині

У 2013 році на день народження Лади Фірташ, яке вона святкувала у Монако, Дмитро організував гучну вечірку. За деякими даними, вона відбулася в елітному ресторані, який був на спецобслуговуванні цього свята. Серед подарунків, які подарував Фірташ дружині в цей день, згадується вертоліт Agusta. Про це пише РБК-Україна. Після ресторану гості вирушили до нічного клубу, який також був зарезервований на цілу ніч для гостей Лади.

Лада Фірташ

Санкції проти Фірташа та його дружини

21 листопада 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти Дмитра Фірташа і його дружини за звинувачення в тому, що вона отримувала вигоди від корупційної діяльності чоловіка і мала активи, пов’язані з цим.

Дмитро Фірташ, сумнозвісний олігарх, який витягнув з України сотні мільйонів фунтів стерлінгів за допомогою корупції та контролю над розподілом газу і приховав десятки мільйонів фунтів нечесно отриманих прибутків лише на ринку нерухомості у Великій Британії йшлося у повідомленні

Лада Фірташ

У квітні цього року журналісти Bihus.info повідомили, що Лада Фірташ стала власницею компанії Vlastvas Energy у Румунії, яка займається енергетикою. Попри міжнародні та українські санкції. Останні були введені до 2034 року через поставки титанової продукції для підприємств російської оборонки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину нового генпрокурора РФ Гуцана. Вона навчалася з Медвєдєвим і отримувала нагороду від Путіна.