Природа показилась: у Запоріжжі посеред осені сталась справжня аномалія (відео)

На півдні країни на плодових деревах розпустилися квіти

Поки у деяких регіонах українці вже починають спостерігати за першим снігом, у Запоріжжі осінь вирішила влаштувати справжню весну.

У Запоріжжі на вишневих деревах з'явилися білі квіти. Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі та виклали коротеньке відео.

На кадрах, оприлюднених у мережі, помітно, що на вулиці вже дійсно справжня осінь. Але серед жовтого зів'ялого листя на деревах у саду чудово помітні яскраві весняні квіти.

Яка погода у Запоріжжі

Карта погоди в Україні

Запорізький обласний центр з гідрометеорології повідомив, що у вересні на території регіону переважала помірно тепла суха погода. Середня місячна температура повітря у місті Запоріжжя була на 1,3 градуси вище за норму та дорівнювала 18,3 тепла.

У найтепліші дні середня добова температура перевищувала багаторічні значення на 3-4 градуси, вдень повітря прогрівалось до +28…+31 градусів. Перехід середньої добової температури у бік зниження відбувся 25 вересня.

Причому, за даними спостережень метеорологічних станцій, які розташовані на території сусідньої Дніпропетровської області, у період 26-29 вересня спостерігались заморозки у повітрі 0-2° морозу, на поверхні ґрунту 0-3° морозу, на висоті 2 см 0-5° морозу. При такій синоптичній ситуації заморозки у повітрі, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см від нього могли спостерігатися і на території Запорізької області, припускають синоптики.

Але вже 3 та 4 жовтня на території Запорізького району очікується надзвичайна пожежна небезпека. Згідно з даними синоптиків, у ці дні у Запоріжжі вдень очікується +18…+21 градусів, без опадів.

Варто зазначити, що згідно з матеріалами місцевих ЗМІ, цвітіння вишні у жовтні на Запоріжжі не є чимось екстраординарним. Принаймні, схожі випадки зафіксовані у 2019 та 2021 роках.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у перші дні 2025 року у Запоріжжі заквітла сакура.