Вже настільки холодно? Мережею шириться дотепний курйоз з Одеси (відео)

Чоловік у відео здивував українців

Стрімке похолодання надихнуло українців на створення дотепних відео. Так, у мережі завірусився смішний курйоз з Одеси.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Коли достеменно сталась подія не відомо, але ймовірніше цього тижня.

На відео видно, як чоловік наряджає дерево ялинковими прикрасами. Відбувається це у дворі приватного будинку. Цікаво, що чоловік, який наряджає дерево, вдягнений у легеньку кофтинку і штани. Хоча по атмосфері відео, можна подумати, що вже щонайменше кінець листопада.

Точно не відомо, для чого чоловік прикрашає дерево новорічними іграшками у вересні. Але є ймовірність, що стрімке похолодання могло до цього мати діло або ж це чергова ідея з мережі.

У коментарях користувачі жартували, що цьогоріч усі хочуть прогортати осінь та дійти одразу до Нового року зі снігом. До слова, сніг в Україні вже випав. Адже в Карпатах на масиві Чорногора, зокрема на горі Піп Іван, вже зʼявився білий покрив.

Зауважимо, що ця гора найвища в Україні і тут часто під час похолодань випадає сніг, а також зʼявляються перші морозі. Загалом температура повітря у Карпатах 29 вересня опустилася до -3 градусів.

Сніг на горі Піп Іван

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну накрили перші заморозки, у мережі діляться фото і відео.