Зима близько. Україну накрили перші заморозки, у мережі діляться фото і відео

Українські області відчули на собі "красу" осіннього сезону 2025

Сьогоднішня ніч побила вчорашні температурні показники — у багатьох областях України повітря охололо нижче +5°С, а на дев’яти метеостанціях о 6 ранку зареєстрували справжній заморозок.

Факти:

В Україні зафіксували перші заморозки — температура місцями опустилася до -3°С

Заморозки спостерігалися на 9 метеостанціях і потрапили до рейтингу найхолодніших вересневих ночей століття

У кількох регіонах, зокрема на Волині, вже повідомляють про втрату врожаю ягід через холод

Як повідомляє синоптичний Телеграм-канал ua_meteo, цієї п'ятниці о 6:00 заморозки зафіксували на 9 метеостанціях — це відповідає 17-й позиції в рейтингу "Найхолодніших вересневих ночей століття".

На 93 станціях температура опустилася нижче +5 °C, що відповідає 20-му місцю. Водночас слід враховувати, що цього разу брали дані саме на 6-ту ранку, а не мінімум доби.

Осіння свіжість присутня, але до історичних рекордів далеко повідомляє Телеграм-канал ua_meteo

Україну накрили перші заморозки

Ще вчора Київ зустрічав осінь відносним теплом, а сьогодні вранці в столиці вже відчутно подих зими. Легкий іній ліг на траву та автомобілі, холод скував повітря, нагадуючи, що тепла погода вже позаду.

Та не лише Київ прокинувся з морозцем. На Волині заморозки вдарили значно сильніше — повідомляють про втрату врожаю малини та лохини.

Фото: t.me/Політика, Новини, інсайди

На високогір’ї, зокрема на горі Піп Іван, температура вночі опустилася до -3 °С, а на Прикарпатті місцеві мешканці також зустріли перший холодний ранок. Львівщина не стала винятком: у Винниках біля Львова землю вже прихопив перший мороз.

Ранкові заморозки вкрили поля за Десною. Там земля й трава засяяли білою крихкою плівкою.

Зима поступово наближається. Ці перші заморозки ще не рекордні, але вони стають чітким сигналом: теплі дні закінчуються, попереду — сезон холодів. Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні почнеться опалювальний сезон.