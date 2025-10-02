Не тільки в горах. Які міста України вже побачили перший сніг (відео)

Разом зі снігом в Україну прийшли й перші заморозки. Підморозить не у всіх областях.

Від першого снігу у високогір'ї до зимових опадів у великих містах України минуло лише кілька днів. Сніг ввечері 1 жовтня та в ніч на 2 жовтня зафіксували від заходу до сходу України.

Що потрібно знати

Перший сніг цього сезону випав 1–2 жовтня у Львівській області, на Київщині та у Харкові

Разом зі снігом прийшли заморозки: на заході та півночі України 2–3 жовтня очікується мінус

З 4 жовтня очікується потепління та дощі по всій території України

Про перший сніг повідомляють зі Львівщини, Київщини, Харківщини. В Харкові його побачили ввечері напередодні — мокрий сніг з дощем.

Київ та Київщина зі снігом були вночі. Його помітили у світлі ліхтарів. Аналогічна ситуація була і в Стрийському районі Львівської області.

Разом зі снігом в Україну йдуть і перші нульові температури, кажуть в Укргідрометцентрі. Зокрема 2 та 3 жовтня в західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікується заморозок на поверхні землі, а вночі — на Прикарпатті, Волині, Рівненщині та Житомирщині, заморозки будуть і в повітрі — 0-3 °, 2 рівень небезпеки.

Прогноз заморозків на 3 жовтня в Україні

Погода не буде поблажлива, вже 3 жовтня в кількох областях прогнозують вночі -1. Зокрема, це стосується західних та північнозахідних областей. Вдень максимальна температура сягатиме +12, тоді як на сході варто очікувати до +19. Вже з 4 жовтня стане тепліше. Там де були заморозки, температура вночі підніметься до +4. Проте на вихідних дощитиме по всій території України.

Прогноз погоди на 3 жовтня в Україні /Укргідтрометцентр Прогноз погоди на 4 жовтня в Україні /Укргідрометцентр Прогноз погоди на 5 жовтня в Україні /Укргідрометцентр

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні почастішали аномальні дощі, як той, що днями затопив Одесу. Такі випадки ставатимуться все частіше через зміни клімату.