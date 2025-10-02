Природа свихнулась: в Запорожье посреди осени произошла настоящая аномалия (видео)

На юге страны на плодовых деревьях распустились цветы

Пока в некоторых регионах украинцы уже начинают наблюдать первый снег, в Запорожье осень решила устроить настоящую весну.

В Запорожье на вишневых деревьях появились белые цветы. Об этом сообщили в местном Telegram-канале и выложили короткое видео.

На кадрах, обнародованных в сети, заметно, что на улице действительно настоящая осень. Но среди желтых увядших листьев на деревьях в саду прекрасно видны яркие весенние цветы.

Какая погода в Запорожье

Карта погоды в Украине

Запорожский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что в сентябре на территории региона преобладала умеренно теплая сухая погода. Средняя месячная температура воздуха в городе Запорожье была на 1,3 градуса выше нормы и равнялась 18,3 тепла.

В самые теплые дни средняя суточная температура превышала многолетние значения на 3-4 градуса, днем воздух прогревался до +28…+31 градусов. Переход средней суточной температуры в сторону понижения произошел 25 сентября.

Причем, по данным наблюдений метеорологических станций, расположенных на территории соседней Днепропетровской области, в период 26-29 сентября наблюдались заморозки в воздухе 0-2° мороза, на поверхности почвы 0-3° мороза, на высоте 2 см 0-5° мороза. При такой синоптической ситуации заморозки в воздухе, поверхности почвы и на высоте 2 см от него могли наблюдаться и на территории Запорожской области, предполагают синоптики.

Но уже 3 и 4 октября на территории Запорожского района ожидается пожарная опасность. Согласно данным синоптиков, в эти дни в Запорожье днем предпологается +18…+21 градусов, без осадков.

Следует отметить, что согласно материалам местных СМИ, цветение вишни в октябре на Запорожье не является чем-то экстраординарным. По крайней мере, схожие случаи зафиксированы в 2019 и 2021 годах.

