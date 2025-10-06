Росіяни атакують Харків дронами: у частині міста зникло світло (оновлюється)

Містян просять перебувати в укриттях до відбою загрози

Росіяни вкотре за понеділок, 6 жовтня, атакують Харків дронами. У місті після численних вибухів частково зникло світло.

23:54 Місцеві канали підтверджують, що на місці прильотів спостерігається велика пожежа.

Дим від пожежі помітно здаля

23:50 За інформацією Ситуаційного центру, цієї ночі ворог завдав по Харкову 25 ударів "шахедами", повідомив мер міста Ігор Терехов. Усі були по Немишлянському району, підкреслив він.

23:32 Російський телеграм-канал Shot пише, що дрони "Герань-2" завдали удару по енергетичній та матеріально-технічній інфраструктурі Харкова, атакувавши склади з ПММ та електропідстанцію.

Дим у Харкові

23:18 У мережі виклали заблюрене фото з димом після влучання для розуміння масштабів пожежі.

Пожежа у Харкові після атаки

Адміністратори місцевих телеграм-каналів зазначають, що кількість вибухів була такою, що вони навіть збилися з рахунку.

23:12 Харків здригається від вибухів.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, під обстрілом Індустріальний район Харкові. Тим часом моніторингові чати зазначають, що у напрямку міста летять ще дрони.

"За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж", — зазначив мер.

23:05 Очікується 5 дронів.

22:49 Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поінформував, що за попередньою інформацією, в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце ворожої атаки прямують медики.

Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі, інформує посадовець.

22:40 Близько 20 дронів на Харків, пишуть монітори.

