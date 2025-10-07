Тищенко розповів, коли востаннє бачив Зеленського: що ще сказав у бліц-інтервʼю

Микола Тищенко бачив президента, як і більшість українців, під час традиційного вечірнього звернення глави держави

Микола Тищенко під час пленарного засідання Верховної ради 7 жовтня закликав колег-депутатів підтримати постанову про висунення американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таким чином, вважає нардеп, наша країна зможе віддячити очільнику Білого дому за допомогу.

"Телеграф" коротко поспілкувався з народним обранцем та розпитав у Миколи Тищенка про Трампа, Зеленського, політичні амбіції та славнозвісну "кравчучку".

Що б ви сказали Трампу при зустрічі?

— Як би я зустрівся з президентом Трампом, сказав би відверто і від серця "Дякую!". Таке щире "дякую" від імені всього українського народу за підтримку, за зброю, що рятує життя наших воїнів. Я б уклонився й подякував за конкретні кроки, які дають нам шанс вистояти.

Знаєте, під час виборів у 2019 році на окрузі я зробив понад 140 000 рукостискань, дивлячись людям в очі. З паном Трампом із задоволенням зробив би й ще 150 тисячне. Бо для політики важливі не лише слова, а й людське спілкування.

І, звісно, як господар — запросив би за стіл у наших українських традиціях гостинності. Подав би власноруч приготований м’ясний рулет. Можливо він буде смачний як той, що готувала його мати — Мері Енн

Коли закінчиться війна?

— Думаю, що гаряча фаза триватиме до 2027 року, а до мирних угод ми вийдемо у 2029-му. Я вважаю, що економіка Росії може обвалитися за півтора-два роки, і це змусить Путіна зупинитися. За потужних дипломатичних кроків президента Зеленського та повної підтримки з боку Дональда Трампа ми зможемо здобути перемогу у 2028–2029 роках.

Який у вас статус у "Резерв+"?

— Якщо не помиляюсь, відстрочка на час депутатських повноважень. Згідно статті 29 Закону "Про статус народного депутата України".

Чи підете ви на вибори? Чи може у президенти?

— Наступну каденцію я планую провести вже в Європарламенті, тому зараз двічі на тиждень разом з викладачем Анастасією я вдосконалюю англійську мову.

Коли ви востаннє бачили Зеленського?

— Учора. Дивився звернення до українців.

Скільки коштувала та сама "кравчучка"?

— Рухома частина близько 1000 гривень. Вона виготовлена зі сталі, з підшипниками та гарантією на три роки. Сумка з зносостійкого матеріалу, коштує 450 гривень. Разом виходить 1450 гривень. І ще — моя особиста доставка. Вона була безкоштовно.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, як ресторатор та народний депутат Микола Тищенко подарував жительці Києва господарську сумку на колесах. Утім українці не оцінили щедрого жесту чоловіка.