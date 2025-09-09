Вийшов з "Іловайського котла" і побився в Раді із соратницею Тимошенко: де зараз екснардеп Тетерук

Андрій Тетерук зараз рідко з’являється у медіапросторі

Андрій Тетерук, колишній народний депутат VIII скликання, запам’ятався не лише роботою в парламенті, а й низкою скандалів, зокрема, бійкою з Олександрою Кужель. До початку політичної кар’єри він командував батальйоном "Миротворець" і брав участь у боях під Іловайськом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник експолітик Андрій Тетерук та чим займається. Ми нагадали про нього деякі факти.

Андрій Тетерук — що про нього відомо

Андрій Тетерук народився 1973 року у Вінниці, де закінчив середню школу, а потім вирушив здобувати знання та військовий досвід до Московського вищого загальновійськового командного училища. Протягом п’яти років служив за контрактом у Збройних силах Росії на Далекому Сході, де дослужився до командира розвідувальної роти.

Андрій Тетерук служив у Збройних Силах РФ, Фото: tyzhden.ua

1999 року Тетерук повернувся до України, прийняв громадянство та розпочав кар’єру в МВС у Калинівці (Вінницька область), дослужившись від командира взводу до командира роти спецпідрозділу. Також він пройшов стажування за курсом боротьби з тероризмом у поліцейській академії в Єгипті.

У середині 2000-х Тетерук двічі служив у складі миротворчих місій ООН у Косові. У 2007 році, після завершення служби, він вийшов на пенсію та зайнявся цивільною діяльністю, очоливши відділ безпеки в одному зі столичних торгових центрів.

Андрій Тетерук повернувся в Україну у 1999 році та прийняв громадянство, Фото: Уніан

У 2011 році майбутній політик здобув другу вищу освіту за спеціальністю "менеджмент організації", після чого заснував власну компанію з виробництва паливозаправників.

У 2014 році, коли російська армія здійснила анексію Криму, Андрій Тетерук прийшов до військкомату. Його призначили командиром батальйону "Миротворець", до складу якого увійшли військовослужбовці з бойовим досвідом та офіцери МВС. У липні того ж року батальйон направили до зони АТО.

Андрій Тетерук воював під Іловайськом

Тетерук брав участь у боях під Іловайськом, де його підрозділ утримував вагонне депо — один із ключових пунктів. Йому і ще 70 військовослужбовцям вдалося вижити й вийти з оточення, попри чутки про його загибель, які з’являлися в російських ЗМІ. За участь в АТО Андрій Тетерук був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У серпні 2014 року Тетерук увійшов до партії "Народний фронт" і пройшов до Верховної Ради. Він став одним зі співавтором законопроєкту про визнання "ЛНР" та "ДНР" псевдореспубліками.

Андрій Тетерук був депутатом від "Народного фронту", Фото: Уніан

2015 року Андрій Тетерук став фігурантом гучного скандалу в Раді. Біля приймальні спікера у нього відбулася сутичка з членом партії "Батьківщина" Олександрою Кужель. Ексдепутат обізвав колегу й вдарив її по голові скляною пляшкою з водою. У жінки діагностували тоді струс мозку.

Андрій Тетерук побився у Раді з колегою Олександрою Кужель

Сам політик заявив, що інцидент стався випадково і публічно попросив вибачення перед Кужель.

Хід подій буває дуже непередбачуваним. Під час спілкування з Олександрою Кужель випадково стався конфлікт, за який приношу свої вибачення. Повірте, незважаючи на емоції, що вирують, я щиро каюсь Андрій Тетерюк

Куди пропав Андрій Тетерук та чим займається

У 2019 році Андрій Тетерук намагався знову пройти до парламенту від партії "Українська Стратегія Гройсмана", але вона не подолала прохідний бар’єр. Після цього експолітик на деякий час зник із медіапростору.

Як зараз виглядає Андрій Тетерук

2022 року він працював інструктором у громадському формуванні "Вільна Україна", де проводив інструктажі щодо поводження зі зброєю. У 2023 році Тетерук повідомив у Facebook, що почав працювати в Національному агентстві щодо запобігання корупції (НАЗК).

Андрій Тетерук працював у НАЗК

Однак, судячи з профілю в соціальній мережі, в НАЗК він більше не працює. У Facebook Андрій Тетерук висвітлює важливі новини України, підтримує нашу армію та вітає українців зі святами. Останні його публікації присвячені загиблому ексспікеру Ради Андрію Парубію.

"Телеграф" писав раніше, на вулицях Києва зустріли головну комуністку України Наталію Вітренко із коханим. Її майже не впізнати.