Тищенко рассказал, когда видел Зеленского и когда закончится война

Николай Тищенко видел президента, как и большинство украинцев, во время традиционного вечернего обращения главы государства

Николай Тищенко во время пленарного заседания Верховной рады 7 октября призвал коллег-депутатов поддержать постановление о выдвижении американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Таким образом, считает нардеп, наша страна сможет отблагодарить руководителя Белого дома за помощь.

"Телеграф" коротко пообщался с народным избранником и расспросил у Николая Тищенко о Трампе, Зеленском, политических амбициях и знаменитой "кравчучке".

Что бы вы сказали Трампу при встрече?

— Если бы я встретился с президентом Трампом, сказал бы откровенно и от всего сердца "Спасибо!". Такое искреннее "спасибо" от имени всего украинского народа за поддержку, за оружие, спасающее жизнь наших воинов. Я поклонился бы и поблагодарил за конкретные шаги, которые дают нам шанс выстоять.

Знаете, во время выборов в 2019 году в округе я сделал более 140 000 рукопожатий, глядя людям в глаза. С господином Трампом с удовольствием сделал бы и еще 150 тысячное. Для политики важны не только слова, но и человеческое общение.

И, конечно, как радушный хозяин пригласил бы за стол в наших украинских традициях гостеприимства. Подал бы собственноручно приготовленный мясной рулет. Возможно, он будет вкусен, как и у готовящей его матери — Мэри Энн.

Когда закончится война?

— Думаю, что горячая фаза будет продолжаться до 2027 года, а на мирные соглашения мы выйдем в 2029-м. Я считаю, что экономика России может рухнуть за полтора-два года, и это заставит Путина остановиться. При мощных дипломатических шагах президента Зеленского и полной поддержки со стороны Дональда Трампа мы сможем одержать победу в 2028-2029 годах.

Какой у вас статус у "Резерв+"?

— Если не ошибаюсь, отсрочка на время депутатских полномочий. Согласно статье 29 Закона "О статусе народного депутата Украины".

Пойдете ли вы на выборы? Может, в президенты?

— Следующую каденцию я планирую провести уже в Европарламенте, поэтому сейчас дважды в неделю вместе с преподавателем Анастасией я усовершенствую английский язык.

Когда вы последний раз видели Зеленского?

— Вчера. Смотрел обращение к украинцам.

Сколько стоила та самая "кравчучка"?

— Подвижная часть около 1000 гривен. Она сделана из стали, с подшипниками и гарантией на три года. Сумка из износостойкого материала стоит 450 гривен. Итого получается 1450 гривен. И еще моя личная доставка. Она была бесплатно.

Напомним, "Телеграф" сообщал, как ресторатор и народный депутат Николай Тищенко подарил жительнице Киева хозяйственную сумку на колесах. Впрочем, украинцы не оценили щедрого жеста мужчины.