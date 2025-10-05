Тищенко похвалився скромним подарунком пенсіонерці і знову став мемом

Микола Тищенко намагався зробити добру справу, але у соцмережах вважають дії нардепа лише "піаром"

Ресторатор та народний депутат Микола Тищенко подарував жительці Києва необхідну їй господарську сумку на колесах. Але українці не оцінили щедрого жесту чоловіка.

Нардеп Микола Тищенко власноруч привіз жінці на ім'я Єкатерина зі Святошина тачку для господарських потреб, також відому як "кравчучка". Він показав, як дарує жінці, яка залишилася сама, бо усі її родичі загинули, вочевидь, дуже потрібну річ.

"Як обіцяв, бачите", — сказав обранець, ставлячи перед нею нову велику сумку.

Розчулена жінка, своєю чергою, притулилася до Миколи Тищенка й розповіла, що у її старої "кравчучки" відпадає колесо. Нардеп заспокоїв жінку, пояснивши що від цієї вади її новий візок "застрахований", оскільки він оснащений підшипниками.

"Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади — все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них", — прокоментував свій вчинок народний обранець.

Реакція українців на подарунок від Миколи Тищенка

Українці вважають, що кравчучка у подарунок від нардепа є просто "щедрістю космічного масштабу".

У коментарях звернули увагу, що сумка, яку привіз бізнесмен жінці, є порожньою.

"Хоча б продуктів у неї поклав…", — зауважили ресторатору.

Також коментатори не виключають, що після зйомок відео пенсіонерці довелося повернути "реквізит".

Також коментатори звернули увагу на ціну та якість "кравчучки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про бізнеси Миколи Тищенка. Окрім закладів громадського харчування, нардеп також має інтерес в інших сферах, утім він заперечував свою причетність до бізнес-активів та лобіювань.