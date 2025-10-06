"Лебедина вірність" справді існує? Відповідь орнітолога вас здивує

В Україні кілька видів лебедів, але жоден не гарантує "кохання до кінця життя"

В Україні зустрічається три види лебедів, яких можна побачити майже у всіх областях. Лебідь-шипун — найбільш поширений, гніздиться по всій території, крім гір, лебідь-кликун — пролітний та зимуючий вид, та лебідь малий — рідкісний, червонокнижний вид. Та всіх лебедів об'єднує спільний міф — про їхню неймовірну вірність у парі.

Що потрібно знати

Стереотип про "вірність на все життя" — перебільшення: лебеді можуть змінювати партнерів

У природі важлива гнучкість: якщо від партнера немає потомства, птахи шукають іншого

Тривалі пари утворюють й інші види птахів

Орнітолог Василь Костюшин в інтерв'ю "Телеграфу" спростовує цей міф, який вже встиг завдяки масовій культурі гарно закріпитися в свідомості людей. В середньому дикі лебеді живуть 20-30 років, хоча можуть прожити і до 50. Тож іноді довготривалі стосунки зустрічаються, але наскільки це домінюча тенденція — сказати важко.

Пара лебедів / James Wainscoat

Лебеді, як і ряд інших видів птахів, можуть утворювати пари на тривалий період, не на один рік. Але це не обов'язково, що так буває у всіх пар. Пари можуть змінюватися з природних причин, наприклад, самець або самка в парі загинули. Василь Костюшин, орнітолог

Все залежить від біології, нагадує експерт. Наприклад, в інших птахів з великою тривалістю життя, які разом зимують, також устоюються стійкі пари. Костюшин наводить у приклад альбатросів. Зазначимо, відсоток "розлучень" у цих пар був близько 1%, але зі змінами клімату зріс до 8%. Орнітолог каже, що здебільшого зміна партнера викликана природними факторами.

Пара альбатросів / Mac Gaither

Еволюції, в принципі, не вигідно формувати в моногамії. Повинен бути баланс. Якщо партнер дефектний, то його потрібно міняти, наприклад, якщо від нього немає потомства. Тому природа робить це гнучко. Василь Костюшин, орнітолог

Раніше "Телеграф" розповідав про вид птахів, які гніздяться в Україні в невеликій кількості. Але раз на певний період їх стає набагато більше — вони прилітають з Росії.