"Лебедина вірність" справді існує? Відповідь орнітолога вас здивує
В Україні кілька видів лебедів, але жоден не гарантує "кохання до кінця життя"
В Україні зустрічається три види лебедів, яких можна побачити майже у всіх областях. Лебідь-шипун — найбільш поширений, гніздиться по всій території, крім гір, лебідь-кликун — пролітний та зимуючий вид, та лебідь малий — рідкісний, червонокнижний вид. Та всіх лебедів об'єднує спільний міф — про їхню неймовірну вірність у парі.
Що потрібно знати
- Стереотип про "вірність на все життя" — перебільшення: лебеді можуть змінювати партнерів
- У природі важлива гнучкість: якщо від партнера немає потомства, птахи шукають іншого
- Тривалі пари утворюють й інші види птахів
Орнітолог Василь Костюшин в інтерв'ю "Телеграфу" спростовує цей міф, який вже встиг завдяки масовій культурі гарно закріпитися в свідомості людей. В середньому дикі лебеді живуть 20-30 років, хоча можуть прожити і до 50. Тож іноді довготривалі стосунки зустрічаються, але наскільки це домінюча тенденція — сказати важко.
Лебеді, як і ряд інших видів птахів, можуть утворювати пари на тривалий період, не на один рік. Але це не обов'язково, що так буває у всіх пар. Пари можуть змінюватися з природних причин, наприклад, самець або самка в парі загинули.
Все залежить від біології, нагадує експерт. Наприклад, в інших птахів з великою тривалістю життя, які разом зимують, також устоюються стійкі пари. Костюшин наводить у приклад альбатросів. Зазначимо, відсоток "розлучень" у цих пар був близько 1%, але зі змінами клімату зріс до 8%. Орнітолог каже, що здебільшого зміна партнера викликана природними факторами.
Еволюції, в принципі, не вигідно формувати в моногамії. Повинен бути баланс. Якщо партнер дефектний, то його потрібно міняти, наприклад, якщо від нього немає потомства. Тому природа робить це гнучко.
