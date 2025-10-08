"Мяу" вместо "кар": как птицы создают собственные "ремиксы" из чужих звуков

Некоторые пернатые своими песнями подражают другим видам

Умение попугаев имитировать человеческий язык уже давно никого не удивляет. Но оказывается, что не только эти яркие птицы способны копировать звуки окружающего мира.

Исследователи фиксируют подобное поведение у ворон и других видов пернатых. Некоторые из них не просто повторяют услышанное, но используют имитированные звуки в собственном "общении", рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин.

Скажем, мартины научились издавать звуки, похожее на мяуканье кошек. Таким образом они пытаются выпрашивать рыбу у рыбаков.

По его словам, на самом деле достаточно много птиц, даже обычный скворец, могут копировать услышанные звуки или вставлять кусочки из песен других. В его репертуаре, отметил знаток, могут быть какие угодно звуки, которые он когда-то услышал. Подобные способности имеют синицы, рассказал орнитолог. Кроме того, многие птицы могут брать частицы песен других видов и компоновать, "миксовать" со своей.

Эти особенности могут зависеть от индивидуальных условий конкретной птицы, объяснил Василий Костюшин. Скажем, птенец одного вида, находясь в своем гнезде, слышал, как поет чужая птица, другого вида. Запомнив этот мотив, птенчик, когда вырос, интегрирует его в свою собственную песню.

Впрочем, отмечает эксперт, птицам важно не очень увлекаться другими "культурами", и песня все равно должна быть более-менее "стандартной". Это нужно для того, чтобы самка воробья, например, смогла понять, что перед ней не попугай. То есть, подчеркнул он, должна быть гибкость в сочетании с традициями.

Хотя известно, что у птиц есть разные подвиды, которые могут отличаться от региона к региону. Возможно, заметил Василий Костюшин, у одинаковых по виду зябликов песни могут отличаться, в зависимости от мест обитания.

