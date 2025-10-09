Верховна Рада ухвалила закон щодо бронювання працівників оборонних підприємств

Законопроєкт розроблено у співпраці NAUDI, представників оборонного сектору та народних депутатів

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13335, який надає підприємствам оборонно-промислового комплексу право тимчасово бронювати працівників строком до 45 днів — навіть у випадках, коли ще не врегульовані питання з військовим обліком. Відповідне рішення підтримали 272 народні депутати. Про це повідомляє National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

Ухвалення цього закону дозволить фахівцям пройти військово-лікарську комісію, оформити необхідні документи та офіційно працевлаштуватися на підприємствах оборонної галузі без ризику мобілізації під час звірки даних у ТЦК. Це важливий крок для подолання кадрового дефіциту, забезпечення стабільної роботи оборонних виробництв і прискорення постачання українського озброєння на фронт.

Законопроєкт розроблено у співпраці NAUDI, представників оборонного сектору та народних депутатів. Ініціатива продовжує послідовну роботу, яку Асоціація розпочала ще торік, наголошуючи на необхідності законодавчо захистити офіційно працевлаштованих співробітників критично важливих підприємств галузі.

"NAUDI вітає ухвалення закону, який посилює кадрову стійкість українського оборонно-промислового комплексу та забезпечує стабільну роботу підприємств галузі. NAUDI висловлює подяку народним депутатам, зокрема Галині Янченко, співавторам законопроєкту, а також усім, хто підтримав цю ініціативу. Це черговий крок до зміцнення оборонної спроможності держави — менше бюрократії, більше української зброї для Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні Асоціації.