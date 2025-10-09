Верховная Рада приняла закон о бронировании работников оборонных предприятий

Законопроект разработан в сотрудничестве NAUDI, представителей оборонного сектора и народных депутатов

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №13335, предоставляющий предприятиям оборонно-промышленного комплекса право временно бронировать работников сроком до 45 дней — даже в случаях, когда еще не урегулированы вопросы с военным учетом. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата. Об этом сообщает National Association of Ukrainian Defense Industries/NAUDI.

Принятие этого закона позволит специалистам пройти военно-врачебную комиссию, оформить необходимые документы и официально трудоустроиться на предприятиях оборонной отрасли без риска мобилизации во время сверки данных в ТЦК. Это важный шаг для преодоления кадрового дефицита, обеспечения стабильной работы оборонных производств и ускорения поставок украинского вооружения на фронт.

Законопроект разработан в сотрудничестве NAUDI, представителей оборонного сектора и народных депутатов. Инициатива продолжает последовательную работу, которую Ассоциация начала еще в прошлом году, отмечая необходимость законодательно защитить официально трудоустроенных сотрудников критически важных предприятий отрасли.

"NAUDI приветствует принятие закона, усиливающего кадровую устойчивость украинского оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающего стабильную работу предприятий отрасли. NAUDI выражает благодарность народным депутатам, в частности Галине Янченко, соавторам законопроекта, а также всем, кто поддержал эту инициативу. Это очередной шаг к укреплению оборонной способности государства — меньше бюрократии, больше украинского оружия для Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении Ассоциации.