За одного вийшла по розрахуну, за другого - по любові: що відомо про чоловіків соратниці Януковича Ганни Герман

Політикиня була заміжня двічі і народила двох синів, яких уже немає в живих

Ганна Герман — одіозна політикиня, колишня народна депутатка та віддана соратниця Януковича за часів його правління. Вона завжди приховувала своє особисте життя, але відомо, що в неї було двоє чоловіків і двоє синів від кожного з них. За першого вона вийшла по розрахунку, а за другого вже по любові і на все життя.

Що варто знати:

Ганна Герман була одружена двічі: перший раз за розрахунком, другий — по любові

Її перший чоловік був із сім'ї агента КДБ, а другий — журналіст та дипломат

Обидва її сини, народжені у цих шлюбах, померли

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя і чоловіків Ганни Герман.

Ганна Герман часто експериментувала із зовнішністю

Перший чоловік — Володимир Коровіцин

Про першого чоловіка Ганни Герман Володимира Коровіцина мало інформації, оскільки він не публічна особистість і згадувався у ЗМІ лише у контексті шлюбу з екснардепкою. Відомо, що вони одружилися у студентські роки і для дівчини цей шлюб був за розрахунком — щоб вибратися з бідності та прокласти собі шлях до успішної кар’єри.

Коровіцин – син колишнього начальника Миколаївського райвідділу КДБ у Львівській області. Вони з Ганною одружилися під час навчання у Львівському університеті, це було на початку 80-х років. У пари народився син Микола, який помер у 2015 році. Їхній шлюб тривав кілька років і закінчився розлученням.

Ганна Герман була відданою соратницею Янцковича

Сама Герман пізніше в інтерв’ю зізналася, що від початку шлюбу знала, що він буде тимчасовим, тому що виходила заміж не з любові.

Я з першого дня цього шлюбу знала, що піду, щойно зможу. Але мій перший чоловік був гарною людиною. Просто тоді я не могла дозволити собі вийти заміж по любові Ганна Герман

Другий чоловік — Сергій Герман

Другим шлюбом вже по любові став союз Анни з журналістом та дипломатом Сергієм Германом. Він корінний львів’янин, народився 29 серпня 1952 року. Відомо, що чоловік із інтелігентної родини — його батько працював директором Львівського оперного театру, а згодом очолював клуб радянсько-польської дружби у Гданську.

Сергій та Ганна Герман

У різні роки Сергій працював у посольстві України у Польщі на посадах секретаря та радника. Також він був радником у посольстві в Грузії. На початку 2000-х кар’єра Германа почала стрімко розвиватися вже в Україні — він працював у компанії "Нафтогаз України", а потім став одним із керівників департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

Сергій Герман – чоловік Ганни Герман

У другому шлюбі Ганни Герман народився ще один син, якого назвали Романом. Проте він трагічно загинув у ДТП у 17-річному віці.

Праворуч Сергій Герман та Ганна Стеців у молодості

