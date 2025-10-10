За одного вышла по расчету, за второго - по любви: что известно о мужьях соратницы Януковича Анны Герман

Политик была замужем дважды и родила двоих сыновей, которых уже нет в живых

Анна Герман — одиозная политик, бывшая народная депутатка и преданная соратница Януковича во времена его правления. Она всегда скрывала свою личную жизнь, но известно, что у нее было двое мужей и двое сыновей от каждого их них. За первого она вышла по расчету, а за второго уже по любви и на всю жизнь.

Что стоит знать:

Анна Герман была замужем дважды: первый раз по расчету, второй — по любви

Ее первый муж был из семьи агента КГБ, а второй — журналист и дипломат

Оба ее сына, рожденные в этих браках, умерли

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни и мужчинах Анны Герман.

Анна Герман часто экспериментировала с внешностью

Первый муж — Владимир Коровицын

О первом муже Анны Герман, Владимире Коровицыном, мало информации, так как он не является публичной личностью и упоминается в СМИ только в контексте брака с экс-нардепом. Известно, что они поженились в студенческие годы и для девушки этот брак был по расчету — чтобы выбраться из нищеты и проложить себе путь к успешной карьере.

Коровицын — сын бывшего начальника Николаевского райотдела КГБ по Львовской области. Они с Анной поженились во время учебы во Львовском университете, это было в начале 80-х годов. У пары родился сын Николай, который умер в 2015 году. Их брак продлился несколько лет и закончился разводом.

Анна Герман была преданной соратницей Янцковича

Сама Герман позже в интервью призналась, что с самого начала брака знала, что он будет временным, так как выходила замуж не по любви.

Я с первого дня этого брака знала, что уйду, как только смогу. Но мой первый муж был хорошим человеком. Просто тогда я не могла позволить себе выйти замуж по любви Анна Герман

Второй муж — Сергей Герман

Вторым браком уже по любви стал союз Анны с журналистом и дипломатом Сергеем Германом. Он коренной львовянин, родился 29 августа 1952 года. Известно, что мужчина из интеллигентной семьи — его отец работал директором Львовского оперного театра, а позже возглавлял клуб советско-польской дружбы в Гданьске.

Сергей и Анна Герман

В разные годы Сергей работал в посольстве Украины в Польше на должностях секретаря и советника. Также он был советником в посольстве в Грузии. В начале 2000-х карьера Германа начала стремительно развиваться уже в Украине — он работал в компании "Нефтегаз Украины", а потом стал одним из руководителей департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

Сергей Герман - муж Анны Герман

Во втором браке Анны Герман родился еще один сын, которого назвали Романом. Однако он трагически погиб в ДТП в 17-летнем возрасте.

Справа Сергей Герман и Анна Стецив в молодости

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем ходила в Раду соратница Януковича Анна Герман и где жила. У нее были часы за 50 тысяч долларов и люксовые бренды.