Заморозки та дощі на підході: синоптик розповів, що чекає на Україну в середині жовтня

Температура повітря варіюватиметься від -3 до +16°С

Після потопів на початку жовтня на Україну очікує суттєве похолодання, аж до заморозків, в окремих областях також прогнозуються дощі та грози. Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Що потрібно знати:

Північно-західні вітри несуть похолодання в Україні

15-17 жовтня у північних, східних областях та Карпатах можливі морози

18 жовтня потеплішає, але ненадовго – потім температура знову піде на спад

Як нагадав Кібальчич, жовтень 2025 року розпочався у більшості областей України з нестійкої погоди, температура сильно коливалася, а в багатьох містах кількість опадів уже перевищила місячну норму. Далі над Україною прогнозується сталий розвиток північно-західних повітряних потоків, завдяки чому очікується поступове зниження температури повітря, а також нестійкий характер погоди, що виражатиметься у коливаннях атмосферного тиску, поривчастому вітрі та періодичних опадах.

З 11 по 13 жовтня мінімальні значення нічної температури коливатимуться в межах +4…+11 °С, вдень повітря прогріється до +9…+16 °С. Починаючи з 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, нічна температура в більшості областей знизиться до +2…+8 °С, денна до +6…+13 °С, лише на півдні буде відчутно тепліше внаслідок близькості моря. У період з 15 по 17 жовтня у північних, східних областях, а також Карпатському регіоні місцями вночі температура може знижуватися до 0…-3°С .

18 жовтня прогнозується незначне короткочасне потепління на 3-5 °С як вночі, так і вдень. 19 і 20 жовтня піде нова порція холодів із північного заходу Європи, тому температура знову почне знижуватися.

Кількість опадів у другій декаді місяця очікується у межах норми. Дощова погода у більшості областей спостерігатиметься 11, 13, 18 та 20 жовтня. У зазначені дати опади подекуди помірні, на півдні можливі грози.

Загалом очікувані погодні умови відповідатимуть сезону без рекордних чи стихійних випадків. Тому варто одягатися за погодою та стежити за свіжими прогнозами від офіційних джерел Ігор Кібальчич

Середня очікувана температура повітря у Європі 9-16 жовтня. Помаранчевим і червоним кольором показані райони з температурою вище за норму, блакитним і синім кольором – нижче за норму

