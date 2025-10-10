Заморозки и дожди на подходе: синоптик рассказал, что ждет Украину в середине октября

Температура воздуха будет варьироваться от -3 до +16°С

После потопов в начале октября Украину ожидает существенное похолодание, вплоть до заморозков, в отдельных областях также прогнозируются дожди и грозы. Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Что нужно знать:

Северо-западные ветра несут похолодание в Украину

15-17 октября в северных, восточных областях и Карпатах возможны морозы

18 октября потеплеет, но ненадолго — потом температура снова пойдет на спад

Как напомнил Кибальчич, октябрь 2025 года начался в большинстве областей Украины с неустойчивой погоды, температура сильно колебалась, а во многих городах количество осадков уже превысило месячную норму. Далее над Украиной прогнозируется устойчивое развитие северо-западных воздушных потоков, благодаря чему ожидается постепенное снижение температуры воздуха, а также неустойчивый характер погоды, что будет выражаться в колебаниях атмосферного давления, порывистом ветре и периодических осадках.

С 11 по 13 октября минимальные значения ночной температуры будут колебаться в пределах +4…+11 °С, днём воздух прогреется до +9…+16 °С. Начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада, ночная температура в большинстве областей снизится до +2…+8 °С, дневная до +6…+13 °С, только на юге будет ощутимо теплее за счёт близости моря. В период с 15 по 17 октября в северных, восточных областях, а также Карпатском регионе местами ночью температура может понижаться до 0…-3 °С .

18 октября прогнозируется незначительное кратковременное потепление на 3 – 5 °С как ночью, так и в дневное время. 19 и 20 октября последует новая порция холодов с северо-запада Европы, поэтому температурный фон вновь начнёт снижаться.

Количество осадков во второй декаде месяца ожидается в пределах нормы. Дождливая погода в большинстве областей будет наблюдаться 11, 13, 18 и 20 октября. В указанные даты осадки местами будут умеренными, на юге возможны грозы.

В целом, ожидаемые погодные условия будут соответствовать сезону без рекордных или стихийных случаев. Поэтому стоит одеваться по погоде и следить за свежими прогнозами от официальных источников Игорь Кибальчич

Средняя ожидаемая температура воздуха в Европе 9-16 октября. Оранжевым и красным цветом показаны районы с температурой выше нормы, голубым и синим цветом – ниже нормы

