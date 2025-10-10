Писав про схожіть українців та росіян і захищав ухилянтів: де зараз ведучий "Стосується кожного" Данилевич

Андрій Данилевич виїхав з України разом із дружиною та дітьми

Андрій Данилевич — український телеведучий, журналіст і автор соціальних проєктів, відомий завдяки шоу "Стосується кожного" на телеканалі "Інтер". На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України і писав у соцмережах щось на кшталт висловлювань про "братські народи".

Що потрібно знати

Андрій Данилевич відомий як ведучий шоу "Стосується кожного" на "Інтері"

Ведучий неодноразово демонстрував проросійську позицію, називаючи активістів Євромайдану "радикальними демонстрантами" та використовуючи терміни на кшталт "Великая Отечественная Война"

Зараз він живе за кордоном

Що відомо про Андрія Данилевича

Кар’єра Данилевича розпочалася у рідному Житомирі, а згодом він переїхав до Києва. Спочатку він працював на телеканалах "К1" та "1+1", а потім став ведучим новин на "Інтері".

У 2014 Данилевич став ведучим програми "Подробиці тижня", де називав активістів Євромайдану "радикально налаштованими демонстрантами". Він також заявляв, що активісти "напали на міліцейський кордон" на вулиці Грушевського.

У грудні 2013 року стало відомо, що Данилевич стане новим ведучим шоу "Стосується кожного". Це була соціальна програма, у якій показували проблеми "звичайних людей". Завдяки цьому проєкту Андрій став відомим.

Ще у 2020 році Данилевич закликав українців приєднуватися до маршу "Наш полк" — онлайн-марафону до 75-ї річниці з дня з'єднання радянських військ, що завершило оточення Берлінської групування противника під час Другої світової війни. Він також використовував означення "Великая Отечественная Война" і "Никто не забыт, ничто не забыто".

Де зараз Андрій Данилевич

Після початку повномасштабного вторгнення Данилевич засудив агресію Росії і став ведучим програми "Історії війни" на НТН. Там він розкривав важливі теми, але й звучали дивні тези. Зокрема, те, що війна — це явище, яке існує саме по собі.

На своїй сторінці в Інстаграм у перші дні повномасштабного вторгнення Данилевич написав, що слово "мир" пишеться однаково і російською, і українською мовами. За словами ведучого, у росіян та українців було багато спільного, а той, хто знає слово "брат" не піде вбивати.

Зараз Данилевич живе на дві країни — Україну та Велику Британію. За кордон він виїжджає законно — він має трьох неповнолітніх дітей.

У 2024 році Данилевич висловився про ухилянтів. Він задався питанням, чи завжди чоловіків, яких називають ухилянтами, можна так характеризувати. За словами ведучого, багато чоловіків, які перебувають за кордоном, просто хочуть бути із сім’єю, з близькими.

На кордоні вкотре затримали ухилянтів… Так, це однозначно порушники кордону. … А чи може бути так, що цей ухилянт — це просто батько? Андрй Данилевич

