Писал о схожести украинцев и россиян и защищал ухилянтов: где сейчас ведущий "Касается каждого" Данилевич

Андрей Данилевич уехал из Украины вместе с женой и детьми

Андрей Данилевич — украинский телеведущий, журналист и автор социальных проектов, известный благодаря шоу "Касается каждого" на телеканале "Интер". В начале полномасштабного вторжения он уехал из Украины и писал в соцсетях что-то вроде высказываний о "братских народах".

Что нужно знать

Андрей Данилевич известен как ведущий шоу "Касается каждого" на "Интере"

Ведущий неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, называя активистов Евромайдана "радикальными демонстрантами" и используя термины типа "Великая Отечественная Война"

Сейчас он живет за границей

Что известно об Андрее Данилевиче

Карьера Данилевича началась в родном Житомире, а затем он переехал в Киев. Сначала он работал на телеканалах "К1" и "1+1", а затем стал ведущим новостей на "Интере".

В 2014 году Данилевич стал ведущим программы "Подробности недели", где называл активистов Евромайдана "радикально настроенными демонстрантами". Он также заявлял, что активисты "напали на милицейскую границу" на улице Грушевского.

В декабре 2013 года стало известно, что Данилевич станет новым ведущим шоу "Касается каждого". Это была социальная программа, в которой показывали проблемы "обычных людей". Благодаря этому проекту Андрей стал известным.

Еще в 2020 году Данилевич призвал украинцев присоединяться к маршу "Наш полк" — онлайн-марафону к 75-летию со дня соединения советских войск, которое завершило окружение Берлинской группировки противника во время Второй мировой войны. Он также использовал определение "Великая Отечественная Война" и "Никто не забыт, ничто не забыто".

Где сейчас Андрей Данилевич

После начала полномасштабного вторжения Данилевич осудил агрессию России и стал ведущим программы "Истории войны" на НТН. Там он раскрывал важные темы, но звучали странные тезисы. В частности, то, что война – это явление, которое существует само по себе.

На своей странице в Инстаграме в первые дни полномасштабного вторжения Данилевич написал, что слово "мир" пишется одинаково и на русском, и на украинском языках. По словам ведущего, у россиян и украинцев было много общего, а знающий слово "брат" не пойдет убивать.

Сейчас Данилевич живет на две страны – Украину и Великобританию. За границу он выезжает законно — у него трое несовершеннолетних детей.

В 2024 году Данилевич высказался об ухилянтах. Он задался вопросом, всегда ли мужчин, которых называют ухилянтами, можно так характеризовать. По словам ведущего, многие находящиеся за рубежом мужчины просто хотят быть с семьей, с близкими.

На границе еще раз задержали ухилянцев… Да, это однозначно нарушители границы. … А может ли быть так, что этот уклоняющийся — это просто отец? Андрей Данилевич

