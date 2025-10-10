"З машини Макрона грає": вірусна українська пісня заграла просто в серці Парижа (смішне відео)

Українці вже жартують про лагідну українізацію

Наразі чимало українців перебуває за межами держави, зокрема й в Європі. Так, нещодавно, у столиці Франці почули відомий український хіт "Смарагдове небо".

Відповідне відео вже завірусилось у Тік Ток. Зазначається, що український трек грав ввечері біля Ейфелевої вежі.

Як видно на відео, дівчина яка записувала його, була здивована тим, що в серці Парижа грає українська пісня. Ба більше, це був відомий трек Drevo "Смарагдове небо", який вже кілька місяців розриває українську мережу. Цікаво, що хтось не просто слухав цю пісню у Франції, а включив її з колонки, так що чули майже усі люди біля вежі.

У коментарях користувачі жартували, що це президент Франції Еммануель Макрон, який досить часто висловлює прихильність до України, включив цей трек. Хтось навіть написав, що він співає "Смарагдове небо" в караоке або ж слухає на повну гучність на Ейфелевій вежі. Чимало користувачів були приємно вражені такою подією і додавали, що ще для більшого колориту колонка мала стояти в пакеті АТБ.

