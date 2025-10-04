"Не осінь, а дубак". Українці створили смішні меми про похолодання і опалення

Жартували і про скорочення світлового дня

Значне осіннє похолодання, яке накрило Україну, надихнуло українців на створення мемів. У мережі жартують не тільки про початок опалювального сезону, а й про скорочення світлового дня.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про осіннє похолодання. Однією з найпопулярніших тем для жартів було те, що +10 градусів восени та навесні відчуваються кардинально по-різному.

Адже навесні у +10 чимало людей знімають шапки, розстібають куртки і насолоджуються першими теплими промінцями. А от восени — навпаки, адже у жовтні +10 відчувається майже як арктичний холод, особливо якщо до цього майже у вересні було до +20 градусів.

На тлі цього були жарти з відсилкою до фільмів "50 відтінків сірого" та "справжню" кімнату насолоди Крістіана Грея в Україні. Сюди ж можна додати і смішні меми з котами про благання почати опалювальний сезон раніше.

Ще одним приводом для жартів стало те, як швидко восени починає темніти. Хоча насправді світловий день скорочується вже після 22 липня, літнього сонцестояння, але восени це стає помітніше.

Також жартували українці й про те, що в холодну пору року в душ тепер слід ходити погрітися, а не просто помитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час чергових обшуків СБУ на одне з фото потрапила кішка, яка стала героїнею мемів.