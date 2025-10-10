"Из машины Макрона играет": вирусная украинская песня заиграла прямо в сердце Парижа (смешное видео)

Украинцы уже шутят о ласковой украинизации

Сейчас многие украинцы находятся за пределами государства, в том числе и в Европе. Так, недавно в столице Франции услышали известный украинский хит "Смарагдове небо".

Соответствующее видео уже завирусилось в Тик Ток. Отмечается, что украинский трек играл вечером у Эйфелевой башни.

Как видно на видео, записывавшая его девушка была удивлена тем, что в сердце Парижа играет украинская песня. Более того, это был известный трек Drevo "Смарагдове небо", который уже несколько месяцев разрывает украинскую сеть. Интересно, что кто-то не просто слушал эту песню во Франции, а включил ее из колонки, так что слышали почти все люди у башни.

В комментариях пользователи шутили, что это президент Франции Эммануэль Макрон, который довольно часто выражает расположение к Украине, включил этот трек. Кто-то даже написал, что он поет "Смарагдове небо" в караоке или слушает на полную громкость на Эйфелевой башне. Многие пользователи были приятно удивлены таким событием и добавляли, что еще для большего колорита колонка должна была стоять в пакете АТБ.

